Washington— El presidente estadounidense, Donald Trump, frenó este lunes un plan preliminar para imponer sanciones económicas adicionales a Rusia, con lo que se retractó del anuncio de la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, informó The Washington Post.El diario estadounidense señaló que los preparativos para sancionar nuevamente a Rusia por su apoyo al Gobierno del presidente sirio, Bashar Al Assad, por el presunto ataque con armas químicas, causaron cierta confusión en la Casa Blanca.Haley señaló en una entrevista del programa Face the Nation de la cadena CBS que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, anunciaría este lunes las sanciones impuestas a las compañías rusas detrás del equipo relacionado con el presunto ataque con armas químicas en Siria.Sin embargo, indicó el periódico, funcionarios en Moscú criticaron las sanciones previstas como demasiado punitivas.Posteriormente, el mandatario estadounidense consultó el tema con sus asesores de Seguridad Nacional, a quienes aseguró que estaba molesto porque no estaba muy cómodo de ejecutar las sanciones que ya se se estaban anunciando oficialmente, según personas familiarizadas con el plan.Funcionarios de la Administración Trump aseguraron que las sanciones económicas se estaban considerando seriamente, junto con otras medidas que podrían tomarse contra Rusia, pero dijeron que el presidente no había dado la autorización final para implementarlas.Asimismo, señalaron este lunes que era poco probable que el republicano aprobara cualquier sanción adicional, ya que no existía otro evento desencadenante por parte de Rusia, por lo que describió la estrategia como un patrón de espera, informó el Post.De acuerdo con un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, tras el anuncio de Nikki Haley en CBS, el Gobierno de Donald Trump notificó a la Embajada rusa en Washington que de hecho las sanciones no se concretarían.En cambio, la Casa Blanca indicó este lunes que pronto tomará una decisión sobre nuevas sanciones económicas contra Rusia, con lo que se apartó de las declaraciones de la diplomática, quien aseguró que habría un anuncio.En un comunicado, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, emitió el pronunciamiento correspondiente sobre el tema."Estamos considerando sanciones adicionales para Rusia y en el futuro cercano se tomará una decisión", señaló la funcionaria, sin hacer referencia a las palabras de Haley.

