Quiere Trump revisar documentos incautados a su abogado

El domingo por la noche, Donald Trump solicitó a un juez federal que le permita revisar los documentos decomisados por agentes del FBI en el despacho de su abogado antes de que los investigadores penales tengan oportunidad de ver el material, dijo The Washington Post.La solicitud realza todo lo que está en juego en la batalla legal en curso en un juzgado federal de Nueva York, donde Michael Cohen, el abogado de Trump, también está luchando por poder revisar el material incautado como parte de la investigación penal de sus actividades comerciales.La solicitud de Trump, enviada como misiva firmada por otros abogados que lo representan, podría complicar aun más la audiencia programada para la tarde del lunes. Durante dicha sesión, se espera que los abogados de Trump indiquen al juez que preside el caso la cantidad de clientes que posee Cohen y cuántos documentos decomisados cree él están protegidos por el secreto entre abogado y cliente.Se tiene previsto que Cohen asista a la audiencia. También se espera la presencia de la estrella de películas para adultos Stormy Daniels, a quien Cohen en 2016 pagó en secreto 130 mil dólares a fin de que guardara silencio en torno a los detalles del presunto vínculo sexual que sostuvo con Trump.La redada efectuada la semana pasada en el despacho y las residencias de Cohen enfureció al Presidente, quien argumentó vía Twitter que el secreto entre abogado y cliente “está muerto”. Los fiscales han defendido el registro asegurando que las indagatorias han demostrado que Cohen no realiza muchos trabajos legales y al parecer no tiene muchos clientes.En misiva dirigida el domingo a la juez Kimba Wood, otros abogados que representan a Trump argumentan que el Presidente debe tener oportunidad de revisar antes que los investigadores el material.En la carta de ocho páginas redactada por la abogada Joanna Hendon, se acusa al Departamento de Justicia de actuar “de manera agresiva, entrometida y poco ortodoxa” en un intento por “eliminar el derecho del Presidente a reivindicar completamente todos los argumentos sobre el secreto entre abogado y cliente que tenga disponibles”.Hendon agregó que “el Presidente solicita respetuosamente” que el juez emita una orden prohibiendo al equipo supervisor efectuar la revisión inicial del material decomisado y que exija al Gobierno entregar a los abogados de Cohen una copia de dicho material.Luego, Trump quiere que el juzgado dé a Cohen instrucciones de “identificar ante el Presidente todos los materiales incautados que se relacionen de alguna manera con él y turnar al mandatario y a sus asesores una copia de dichos materiales”, según la misiva. Posteriormente un juez resolvería cualquier disputa en torno al secreto abogado-cliente, propone Trump.

