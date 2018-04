Ataca Donald, otra vez, a Comey

Washington DC– Por segunda ocasión en una semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, criticó este domingo al director del FBI James Comey en una serie de publicaciones de Twitter, luego de que se filtraran detalles del libro del ex funcionario Comey antes de su venta oficial.Esta vez, el mandatario declaró que Comey fue por mucho el peor director de la historia del FBI, además de que mencionó sus notas de las reuniones en la Casa Blanca, calificando dichos memorandos de egoístas y falsos."Nunca le pedí lealtad personal a Comey. Apenas y conocía a este tipo. Es solo otra de sus muchas mentiras. ¡Sus 'memos' son egoístas y FALSOS!", escribió Trump."El resbaladizo James Comey, un hombre que siempre termina mal y fuera de control (¡no es inteligente!), Pasará a ser el PEOR Director del FBI en la historia, ¡por mucho!", añadió el presidente en la red social.Asimismo, volvió a llamar al exfuncionario "canalla deshonesto", un insulto que lanzó desde el viernes por los reportes previos sobre el libro.También cuestionó la inteligencia de Comey dos veces: primero afirmando que la investigación sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton había sido manejada estúpidamente y luego, unos 30 minutos más tarde, cuando aseguró que el ex director del FBI no es inteligente."Increíblemente, James Comey afirma que las encuestas, donde Crooked Hillary estuvo a la cabeza, fueron un factor en el manejo (estúpido) del caso de los correos de Clinton. En otras palabras, él tomaba decisiones basadas en el hecho de que él pensaba que iba a ganar, y él quería un trabajo. Canalla deshonesto", expresó el magnate.El mandatario también cuestionó la integridad de la exfiscal general de Estados Unidos Loretta Lynch, quien afirmó en una entrevista con NBC News que no discutió con Hillary Clinton durante su reunión con el presidente Bill Clinton en junio de 2016 a bordo de un avión en un aeropuerto.El uso exclusivo de Hillary Clinton de un servidor privado de correo electrónico ha sido durante mucho tiempo objeto de controversia y, supuestamente, en dicha reunión con Clinton arruinó parte de la investigación.Lynch aseguró a NBC que la exsecretaria de Estado contó una historia encantadora sobre sus nietos y discutió los temas del día.Sin embargo, Trump desestimó duchas palabras y atacó a la ex funcionaria cuestionando posibles favores como un lugar en la Suprema Corte o la Fiscalía General."¡Comey arroja a la Fiscal General Lynch 'debajo del autobús!'. ¿Por qué no podemos todos averiguar qué sucedió en la pista de aterrizaje en la parte posterior del avión con el salvaje Bill y Lynch? ¿Le prometieron un asiento en la Suprema Corte, o la Fiscalía General, para despedir a Hillary? Ni golf y charla sobre nietos (dennos un descanso)!", escribió Trump en Twitter.

