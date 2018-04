La ex procuradora general Loretta Lynch defendió el domingo su manera de proceder en la investigación de los correos electrónicos de Clinton, diciendo en una declaración que ella “nunca titubeó a la hora de tomar las decisiones más difíciles”, reportó CNN.La declaración se hizo horas antes de que ABC News transmitiera la tan anticipada entrevista con el ex director del FBI, James Comey, para promover su próximo libro de memorias, “A Higher Loyalty”, siendo esta su primera entrevista televisada desde que fue despedido por el presidente Donald Trump el año pasado.Comey escribe en el libro que él encontró evidencia que a su parecer podía poner “muy en duda” la independencia de Lynch.“Si se hubiera hecho público, el material no verificado sin duda habría sido utilizado por oponentes políticos para poner muy en duda la independencia de la procuradora general en conexión con la investigación de Clinton”, según escribe Comey, quien se refiere a dicho material como “un desarrollo aún desconocido para el público estadounidense hasta hoy”.Los investigadores del Congreso han expresado sus dudas sobre cualquier tipo de conversaciones que Lynch llegó a tener con la colaboradora de Clinton, Amanda Rentería, o con la ex presidenta del Comité Nacional Demócrata (DNC), la representante Debbie Wasserman Schultz, sobre la investigación en torno a los correos electrónicos.En su declaración del domingo, Lynch dijo que: “En ningún momento discutí ninguno de los aspectos de la investigación con ninguna persona de la campaña de Clinton ni con personal del DNC”.En el libro, Comey también dice que Lynch le pidió que se refiriera a la investigación de los correos electrónicos de Clinton como “un asunto” en lugar de una investigación, lo cual para él pareció coincidir con el uso de eufemismos por parte de la campaña de Clinton para evitar hacer uso de la palabra “investigación”, según escribió.En su declaración, Lynch defendió su manera de proceder, diciendo que en las décadas que pasó como fiscal federal, “Nunca he titubeado a la hora de tomar las decisiones más difíciles, siendo guiada por los principios de integridad del Departamento de Justicia, y siempre he actuado con independencia y sobre todo, haciendo siempre lo correcto.“La manera en que el Departamento de Justicia manejó la investigación de los correos electrónicos de Clinton bajo mi liderazgo no fue la excepción”, dijo. “Estuvo a cargo de mi equipo de fiscales de carrera no partidistas cuya integridad no puede ser subestimada y en quienes yo deposité mi confianza para que los hechos fueran evaluados para luego hacer una recomendación —una que al final yo acepté debido a que pensaba que la evidencia y la ley la garantizaban”.