Los padres de James Eric Davis Jr. se estaban preparando para llevar a su casa al estudiante de la Universidad Central de Michigan por las vacaciones de primavera -después de recogerlo de un hospital donde lo revisaron por comportamiento errático- cuando el joven usó un arma perteneciente a su padre para matar a ambos, informó la policía, escribió CNN.Los hechos ocurrieron el viernes. Davis, de 19 años, huyó pero, según dijo la policía, fue arrestado en la madrugada del sábado cerca de las vías del tren en los límites del campus Mount Pleasant, poniendo fin a una persecución de casi 16 horas que tenía intranquila a la comunidad educativa en la víspera de su receso de primavera.Se trata del duodécimo tiroteo escolar que ocurre en Estados Unidos en 2018.La policía dijo que el estudiante disparó y mató a sus padres, James Eric Davis, de 48 años, un oficial de policía, y Diva Jeenen Davis, de 47. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8.30 de la mañana del viernes en su habitación del cuarto piso de la residencia mientras recogía sus pertenencias para regresar a su hogar, en el área de Chicago.El tiroteo fue el último de una serie de eventos que ocurrieron durante la noche anterior cuando la policía del campus se encontró con Davis Jr. con un comportamiento extraño y lo enviaron a un hospital sospechando una reacción adversa a las drogas, dijo el sábado el jefe de la policía escolar, Bill Yeagley.Según Yeagley, no está claro cómo Davis Jr. obtuvo el arma de padre.Pero los investigadores creen, citando un testigo y un video, que el adolescente llevó el arma de un aparcamiento a Campbell Hall, donde se ubicaba el dormitorio en el que estaban sus padres, poco antes del tiroteo, informó Yeagley."Lo que sabemos con certeza es que el arma estaba registrada a nombre de su padre, y que vimos ... (Davis Jr.) vino del aparcamiento a nuestra residencia con el arma, y ​​el padre estaba arriba en ese momento", relató Yeagley en una conferencia de prensa el sábado por la mañana.Davis Jr., que se encuentra bajo custodia policial bajo sospecha de haber matado a sus padres, regresó al hospital el sábado por la mañana porque parecía hipotérmico y sin sentido cuando fue arrestado, informó el oficial.No está claro si los padres de Davis tenían previsto recoger a su hijo de cara a las vacaciones de primavera. La policía del campus informó que los progenitores llegaron el viernes por la mañana después de haber sido avisados por los agentes porque su hijo se comportaba de manera extraña.La policía informó de que encontró por primera vez al estudiante el jueves por la noche, cuando le dijo a un oficial que creía que alguien quería matarle. "El señor Davis se mostró confuso y siguió hablando de que alguien tenía un arma", comentó el policía.Revisando los videos de vigilancia comprobaron que Davis acababa de subir en un ascensor con alguien, aunque en las imágenes se mostraba risueño. Después de entrevistar a la otra persona, la policía determinó que no había amenaza y preguntó a Davis qué podían hacer para ayudarle a sentirse seguro, según dijo Yeagley."Él dijo: 'Estoy bien. Me voy a casa por la mañana. Así que estaré bien'", explicó Yeagley.Sin embargo, alrededor de las 1.15 a.m. los oficiales volvieron a ver a Davis, esta vez en el pasillo de los dormitorios con maletas y bolsas. Entonces sospecharon que había tenido una reacción tras consumir drogas y lo llevaron al hospital después de avisar a sus padres.Yeagley añadió que no sabía lo que el personal del hospital había determinado sobre la salud de Davis, o simplemente si de hecho las drogas estaban conectadas con su comportamiento.Fue en algún momento de la mañana cuando llegaron los padres, lo recogieron del hospital y lo llevaron a la residencia para recoger sus cosas de cara al viaje.

