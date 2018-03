Desea Trump ser 'presidente de por vida'

El presidente Trump se quejó de una decisión de no investigar a Hillary Clinton tras las elecciones presidenciales del 2016, denunciando a un “sistema amañado” que aún no cuenta con “las personas adecuadas” para remediarlo, esto durante un improvisado discurso ante patrocinadores republicanos en Florida hoyEn sus comentarios a puerta cerrada, de los cuales CNN obtuvo una grabación, Trump también elogió al presidente Xi Jinping de China por haber recientemente consolidado su poder extendiendo su potencial período de mandato, reflexionando que a él no le importaría recurrir a una maniobra similar.“Él ahora es presidente de por vida. Presidente de por vida. Es grandioso”, dijo Trump. “Y miren, él pudo hacer eso. Creo que es grandioso. Quizás podamos intentar algo así nosotros también algún día”.Los comentarios, hechos en el interior del salón de baile en su finca de Mar-a-Lago durante un almuerzo y un evento de recaudación de fondos, fueron animados, demasiado largos, y sazonados con bromas, chistes y risas. Pero las palabras de Trump reflejaron su tan marcado resentimiento de que sus acciones durante la campaña del 2016 siguen estando bajo escrutinio, mientras que aquellas de su ex rival, Hillary Clinton, ya no están siendo investigadas.“Se los vuelvo a decir, es un sistema amañado, amigos míos”, dijo Trump. “He dicho lo mismo desde hace mucho tiempo. Es un sistema amañado. Y no contamos con las personas adecuadas dentro de ese sistema. Tenemos a gente muy capaz para ciertas cosas, pero no contamos con la gente adecuada”.Trump ha dicho en repetidas ocasiones que su procurador general, Jeff Sessions, debería poner en marcha las investigaciones de Clinton, y continúa arremetiendo contra Sessions en Twitter por no tomar lo que él cree que son los pasos adecuados para investigar las acciones de Clinton en torno a su servidor privado de correo electrónico.La ira que parece estar subiendo de tono hacia Sessions le amargó los ánimos a Trump por el transcurso de la semana pasada, incluyendo el miércoles por la tarde, cuando despotricó en la Casa Blanca por la decisión de su procurador general de emitir un comunicado en el que se defendía a sí mismo luego de que Trump lo reprendiera en Twitter por la manera en que dirigió una investigación en torno a supuestos abusos de vigilancia, diciendo que tales acciones habían sido “DESHONROSAS”.El episodio fue sólo uno de una larga serie de momentos irritantes para Trump esta semana. La moral en la Casa Blanca ha decaído a niveles nunca antes vistos, y los negativos encabezados han enfurecido al mismo Trump.“¿Acaso Hillary es una persona feliz? ¿Creen ustedes que ella está feliz?” dijo. “Cuando se va a su casa en la noche ¿acaso ella dice, ‘Qué fabulosa vida?” No lo creo. Uno nunca sabe. Espero que ella sea feliz”.