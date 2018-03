Divide Trump a electores con aranceles al acero

Nueva York— El anuncio del presidente Donald Trump de que planeaba imponer fuertes aranceles sobre el acero y aluminio importados deleitó a algunas industrias de cuello azul que había defendido.“Entusiasmados y agradecidos son probablemente eufemismos”, dijo Michael A. Bless, presidente de Century Aluminum.Los grandes compradores de acero como Boeing y General Motors no estaban tan contentos. Sus acciones cayeron tras la noticia, y los dependientes de aluminio más obvios, los gigantes cerveceros Anheuser-Busch y MillerCoors, advirtieron sobre el riesgo de pérdida de empleos.Pero son personas como H.O. Woltz III quienes se sienten más vulnerables.Woltz es presidente y director ejecutivo de Insteel Industries, que opera 10 plantas desde Arizona hasta Pensilvania, y produce productos de alambre de acero para reforzar concreto. Tiene alrededor de mil trabajadores, la mayoría sin títulos universitarios.“Los empleos que tenemos son buenos trabajos”, dijo Woltz. “Nuestros muchachos ganan mucho dinero”.Ahora su cálculo de negocios está siendo revertido. Un gravamen sobre las importaciones también permite a los productores nacionales de acero y aluminio cobrar precios más altos, afectando a los fabricantes de los Estados Unidos.A medida que los Estados Unidos industriales clasifican el posible impacto de los aranceles, una cosa es clara: la división entre los productores de metal y sus clientes se rebana directamente a través de la circunscripción laboral de Trump.Trump argumenta que el libre comercio ha vaciado la base industrial de Estados Unidos y cargó al país con enormes déficits comerciales. Él ha prometido recuperar el terreno perdido con la política comercial “Estados Unidos primero”.Pero poner a Estados Unidos primero puede no poner a todos los trabajadores estadounidenses adelante.“Hay más perdedores que ganadores”, dijo Monica de Bolle, economista del Peterson Institute for International Economics. “Si el objetivo es proteger los empleos en Estados Unidos, si el objetivo es proteger a las pequeñas y medianas empresas, esta es exactamente la forma incorrecta de hacer las cosas”.Los molinos y las fundiciones que suministran la materia prima, y que se beneficiarían directamente de los aranceles, se han estado reduciendo durante años. Hoy en día, esas industrias emplean a menos de 200 mil personas.Las compañías que compran acero y aluminio para hacer de todo, desde camiones hasta gallineros, emplean a más de 6.5 millones de trabajadores, según un análisis de la Heritage Foundation de los datos del Departamento de Comercio.Woltz, con sede en Carolina del Norte, se cuenta entre cientos de empresas especializadas que soportarán la mayor parte de los aranceles.Paga alrededor de 20 dólares por hora en promedio, y ha podido aumentar su nómina a pesar de la dura competencia del extranjero. Si ha visto un puente ser izado sobre una carretera en los últimos 20 años, dijo, probablemente haya vislumbrado la obra de Insteel.Sin embargo, el producto de alambre que fabrica no es único y teme que si tiene que cobrar más a los constructores comerciales, perderá negocios con competidores extranjeros que paguen menos por sus materias primas.“Si los clientes tienen la opción de comprar a malasios o colombianos, que no tienen que pagar ese costo adicional, eso es lo que van a hacer”, dijo Woltz.Él compra la mayor parte de su materia prima en fábricas nacionales, pero espera que aumenten los precios a medida que sus competidores extranjeros sean afectados.En este momento, paga alrededor de 600 dólares por tonelada de alambrón de acero. El impacto de un arancel de 25 por ciento agregaría 150 dólares a ese precio.Sin embargo, gana sólo 40 dólares en utilidades por tonelada, por lo que las matemáticas destruirían su balance.Todavía no está claro si los empleadores como Woltz eliminarán empleos debido a las tarifas. El crecimiento económico ha sido sólido, y el recorte del impuesto a las empresas dará a las empresas más efectivo para trabajar.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.