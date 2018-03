Funeral de Billy Graham culmina una semana de homenajes

El funeral del reverendo Billy Graham transcurrió el viernes con música esperanzadora y discursos emotivos de sus hijos, en la culminación de más de una semana de homenajes al "Pastor de Estados Unidos".El servicio comenzó a mediodía cuando la familia del evangelista colocó su ataúd frente a unos 2 mil invitados. Después Linda McCrary-Fisher cantó el tema góspel "Until Then", y luego uno de los allegados de Graham dio la bienvenida.El programa del funeral de 90 minutos también incluyó la participación de cinco hijos adultos de Graham y pastores de la región del sur de Estados Unidos y extranjeros."Yo creo, desde la perspectiva celestial, que la muerte de mi padre es tan significativa como su vida. Y su vida fue muy significativa, pero creo que cuando murió, eso fue algo muy estratégico desde el punto de vista celestial", dijo su hija Anne Graham Lotz. "Creo que Dios está diciendo: '¡Despierta, Iglesia; despierta, mundo!'".Algunos de los invitados fueron el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence, ambos acompañados de sus esposas. El servicio fue transmitido en vivo a través de streaming.Ni Trump ni Pence tenían previsto hablar durante el servicio, pero ambos se reunieron en privado con la familia de Graham.El reverendo Franklin Graham, ahora director general de la Asociación Evangelista Billy Graham, fue el orador principal del funeral de su padre. Exhortó a los asistentes a recibir la salvación, después de mensajes más breves de tres de las hijas y un hijo joven de Billy Graham."El Billy Graham que el mundo conoció a través de la televisión, el Billy Graham que el mundo vio en grandes estadios era el mismo Billy Graham que nosotros veíamos en casa. No había dos Billy Graham", dijo Franklin Graham.Graham, el predicador protestante más conocido de su era en todo el mundo, murió la semana pasada a los 99 años.

