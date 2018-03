Las compañías Kroger y L. L. Bean anunciaron que ya no venderán armas a personas menores de 21 años, convirtiéndose en la tercera y cuarta cadenas minoristas de esta semana imponer restricciones que son más fuertes que las leyes federales.Los anuncios siguen a decisiones similares de las cadenas Dick's Sporting Goods y Walmart, lo que deja entrever la presión que enfrentan las compañías para que tomen una postura al respecto.Kroger, la cadena de supermercados más grande de Estados Unidos, dijo el jueves que desde la masacre a disparos el mes pasado en una escuela secundaria de Florida, que mató a 17 personas, está claro que los puntos de venta de armas deben ir más allá de lo que exigen las leyes federales actuales.El acusado de la masacre en la escuela, de 19 años de edad, compró legalmente el fusil AR-15 usado en el ataque. La ley federal permite que las personas mayores de 18 años compren armas largas, como rifles."En respuesta a los trágicos acontecimientos en Parkland y en otras partes, hemos analizado a fondo nuestras políticas y procedimientos sobre venta de armas de fuego", señaló Kroger Co. en un comunicado.Kroger ha vendido armas de fuego de 44 de sus tiendas Fred Meyer en el oeste del país y aumentará la edad a 21 años como requisito de compraventa.L.L. Bean, que dice que solo vende armas de fuego en su tienda insignia en Maine, específicas para la caza y tiro al blanco, emitió un comunicado la noche del jueves diciendo que la compañía ya no venderá armas de fuego ni municiones a cualquier persona menor de 21 años.El cambio ocurrió un día después de que Walmart y Dick's Sporting Goods, ambas destacadas cadenas vendedoras de armas, endurecieron sus políticas, y también un día después de que los estudiantes regresaran a la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida, por primera vez desde el tiroteo en sus instalaciones.El jueves por la noche, el minorista REI de artículos para actividades al aire libre anunció la suspensión de pedidos futuros para surtirse de algunas marcas populares _incluidos los bolsos para agua CamelBak, los cascos Giro y las estufas Camp Chef_ cuya compañía matriz también fabrica municiones y fusiles de asalto. REI, con sede en Seattle, ha enfrentado una crecente presión de parte de algunos de sus clientes.Empresas como Dick's ya habían modificado sus políticas sobre ventas de armas a raíz de la matanza de 2012 en la Escuela Primaria Sandy Hook en Connecticut, pero el tiroteo en Parkland ha abierto una grieta entre una parte de las corporaciones estadounidenses y organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), que defiende el derecho a poseer y portar armas.MetLife, Hertz y Delta Air Lines y otras de las grandes corporaciones del país ya han roto relaciones con la NRA, y con cierto costo político.Los legisladores de Georgia aprobaron el jueves un proyecto de ley que sanciona a Delta por cortar lazos con la NRA, en cumplimiento de las promesas de los republicanos de negar exenciones tributarias calculadas en cerca de 38 millones de dólares a las aerolíneas, luego de que Delta suspendió los descuentos a integrantes de la NRA después de la masacre en Parkland. La aerolínea, con sede en Atlanta, habría sido la principal beneficiaria de la exención.Un analista de la industria dijo luego del anuncio de Dick's, y de las fuertes palabras de su director ejecutivo respecto a la necesidad de un cambio, que otros minoristas que asignan un pequeño porcentaje de su negocio a la cacería probablemente seguirían sus pasos."Es un juego riesgoso, pero uno no puede satisfacer a todos", dijo Joseph Feldman, un director administrativo de Telsey Advisory Group.

