Arrestan a padres por tener a hijos en casa precaria

Joshua Tree, California— Montones de basura, juguetes viejos y muebles destartalados llamaron la atención de un agente del sheriff del sur de California mientras recorría el desierto a comienzos de esta semana. Cuando se acercó, pudo divisar una precaria casa construida con triplay y paneles de plástico.Y luego sorprendentemente descubrió que una pareja y sus tres hijos –de 11 a 14 años– habían estado viviendo ahí por varios años sin agua potable, baños o electricidad.La madre de los menores, Mona Kirk, de 51 años, dormía junto con ellos en la destartalada vivienda, la cual mide tan sólo cuatro pies (1.2 metros) de alto por 10 pies (3 metros) de ancho, según dijo Cindy Bachman, vocera del Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino.El padre, Daniel Panico, de 73 años, dormía en un remolque ubicado en la propiedad con docenas de gatos, o en otro vehículo, dijo.“Había piezas de triplay que utilizaban para construir y luego montaban encima una lona para cubrirse de la lluvia.” Según dijo Bachman sobre el improvisado refugio ubicado en un lote baldío cerca de Joshua Tree, a unas 125 millas (201 kilómetros) al este de Los Ángeles.Dentro había cobijas desparramadas por todas partes y las sillas eran utilizadas para sostener la lona en el techo. Una improvisada cocineta estaba llena de botellas vacías y latas de elotes, chícharos y sopa llenaban los anaqueles de madera. Había varios agujeros en la propiedad llenos de heces fecales, según los oficiales.Los menores no mostraban signos de maltrato físico o desnutrición, pero fueron evaluados por doctores, según Bachman.“Era aparente que no se habían bañado por varios días”, dijo. “No había agua potable, ni electricidad, ni un baño.”Los padres fueron arrestados el miércoles y les fueron fincados tres cargos por abuso de menores, según dijo el portavoz de la procuraduría, Christopher Lee. Un número telefónico a nombre de la pareja en los archivos públicos ya no estaba en servicio hoy.Los menores no habían sido inscritos en la escuela y los agentes aún siguen investigando si estaban recibiendo su educación en casa, pero no había evidencia alguna de ello, según Bachman.Los agentes creen que la familia perdió su hogar en algún momento y había estado viviendo en el lote baldío por unos cuatro años, de acuerdo con Bachman. En un inicio, la familia entera vivía en el remolque y posteriormente construyeron la choza de triplay, dijo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.