Lo hallan culpable tras choque que dejó 6 niños muertos

Un conductor de un autobús que fue juzgado por verse involucrado en las muertes de seis alumnos de primaria, fue encontrado culpable hoy de numerosos cargos en relación a un accidente ocurrido en noviembre del 2016, de acuerdo con CNN.Johnthony Walker transportaba a 37 alumnos de la Escuela Primaria Woodmore en Chattanooga, Tennessee, cuando el autobús que manejaba se volcó y chocó contra un árbol, matando a seis menores de entre seis y 10 años.Originalmente Walker enfrentaba 34 cargos, de acuerdo con archivos de la corte en línea, incluyendo seis cargos por homicidio vehicular, pero fue encontrado culpable de seis cargos menores de homicidio por negligencia delictiva.También enfrentó una gran cantidad de cargos por agresión, adicionalmente a un cargo por impudencia peligrosa, un cargo por manejar de manera imprudente y un cargo por uso de un dispositivo electrónico portátil.Walker se declaró inocente e impugnó los cargos de homicidio por negligencia en marzo del 2017, según reportó la afiliada de CNN, WTVC.Durante el juicio, los fiscales argumentaron que Walker manejaba muy por arriba del límite de las 30 millas por hora e iba hablando por teléfono cuando el camión escolar se salió del camino.“Todo pudo haberse evitado si Johnthony Walker hubiera manejado más despacio, respetado el límite de velocidad y no haber ido hablando por teléfono”, según dijo la fiscal Crystle Carrion, de acuerdo con WTVC.Walker subió al estrado el miércoles para presentar su propia defensa, diciendo que un vehículo de color blanco había invadido su carril, por lo que perdió el control del autobús al intentar esquivarlo.“Opté por virar para esquivarlo”, dijo Walker. “pensé que había logrado esquivar al otro vehículo y que nuestra ruta continuaría”. Walker agregó que no iba hablando por teléfono en el momento del accidente y que no recordaba a qué velocidad conducía. (Con información de CNN)

