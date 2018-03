Va Departamento de Justicia vs alcaldesa de Oakland

La Casa Blanca informó hoy que el Departamento de Justicia está revisando las acciones de la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, quien el pasado fin de semana alertó a los habitantes en anticipación de una redada conducida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el norte de California.“Creo que es indignante que una alcaldesa eluda a las autoridades federales y ciertamente las puso en peligro al realizar una acción como esa”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, a los reporteros.Huckabee Sanders dijo que las acciones de Schaaf estaban siendo revisadas, pero no ofreció mayores detalles.Justin Berton, vocero de Schaaf, dijo que la alcaldía no está enterada de ningún tipo de revisión y se rehusó a dar mayores comentarios. Un portavoz del Departamento de Justicia en el Área de la Bahía, también se rehusó a comentar.Schaaf ha defendido su declaración, diciendo que ella sentía que su deber era advertir a los habitantes sobre las acciones del ICE.Oakland, al igual que muchas ciudades en California, se ha declarado a sí misma como santuario para aquellos que viven en el país de manera ilegal, y funcionarios han prometido que lucharán contra las severas medidas inmigratorias del presidente Trump.Schaaf se ha ganado el elogio de otros funcionarios en California. Pero la administración de Trump la ha reprendido.“La decisión de la alcaldesa de Oakland de hacer públicas sus sospechas sobre los operativos del ICE incrementó el riesgo para mis oficiales y alertó a los delincuentes que viven de manera ilegal en el país —poniendo en claro que esta imprudente decisión se basa en su agenda política en contra de las leyes federales que el ICE ha jurado hacer cumplir”, dijo el director del ICE, Thomas D. Homan, en un comunicado el martes.Hablando en el programa “Fox and Friends”, Homan agregó que la advertencia de la alcaldesa ayudó a que un estimado de 800 “delincuentes ilegales” evitaran ser capturados. También dijo que las autoridades federales estaban examinando las acciones de Schaaf.“Lo que ella hizo es lo que haría el vigía de alguna pandilla al gritar ‘Policía’ cuando una patrulla entra al vecindario, excepto que ella lo hizo con toda la comunidad. Esto es algo inaceptable”.En la redada de tres días del ICE, los agentes arrestaron a más de 150 personas sospechosas de haber violado las leyes de inmigración, según dijo la dependencia en un comunicado en el que también criticó a Schaaf.Alrededor de la mitad de dichos arrestados tienen condenas delictivas, según la dependencia. (Alene Tchekmedyian y Paloma Esquivel / Los Angeles Times)

