Guardias armados no son obstáculo para tiradores, son parte de la fantasía

Esta semana, en una reunión bipartidista sobre la seguridad en las escuelas, el presidente Trump reiteró que él cree que armando a los maestros se evitará que se repitan tiroteos como el ocurrido en Parkland, Florida.Trump alagó un programa de Texas para colocar a policías armados en las escuelas, diciendo que los gatilleros masivos son unos “cobardes” que no atacarían un lugar si creen que podrían enfrentarse a elementos que opondrían resistencia y por consecuencia podrían terminar muertos. “Creo que es un muy buen programa”, dijo. “La razón por la que me gusta es que realmente creo que evitará que ocurran más tiroteos en las escuelas. Porque estos gatilleros son unos cobardes, y no se atreverán a entrar a un plantel si saben que podrían terminar muertos. Ellos no van a entrar a una escuela cuando saben que podrían acabar muertos”.Pero los investigadores han encontrado que la gran mayoría de las personas que cometen tiroteos masivos y públicos actúan de una manera suicida en el momento de sus ataques: Ellos tienen toda la intención de morir, ya sea que ellos mismos se disparen o esperan morir en un enfrentamiento con la Policía, publicó The Washington Post..Más aún, los datos arrojados por estos tiroteos masivos apuntan a lo siguiente: Casi la mitad de los perpetradores de aquellos tiroteos masivos llevados a cabo entre 1982 y el 2018 se quitaron la vida en o cerca del lugar donde cometieron sus crímenes, de acuerdo con una base de datos de estos tiroteos masivos que es mantenida por la revista Mother Jones. Si a eso sumamos a los individuos que fueron acribillados y que murieron durante los subsecuentes enfrentamientos con la Policía, alrededor de siete en cada 10 gatilleros masivos no sobreviven.La certidumbre de la muerte, en otras palabras, no es un obstáculo para los gatilleros en masa. La mayoría de ellos, incluso, se siente atraídos por el hecho.Debido a que muchos de estos criminales son suicidas y esperan ser acribillados y morir, no se sentirían amedrentados por un lugar en los que haya guardias armados o ciudadanos que podrían portar un arma”, dijo el criminólogo Adam Lankford, quien estudia el fenómeno de los tiroteos masivos en la Universidad de Alabama. “De hecho, un numeroso subconjunto de estos criminales han atacado edificios gubernamentales y bases militares”—lugares donde el gatillero seguramente encontrará una oposición por parte de elementos armados.En un estudio del 2015 sobre asesinos en masa, Lankford señala que “muchos asesinos en masa parece importarles más hacer daño a otros que el protegerse ellos mismos”. Al estudiar 185 tiroteos masivos y públicos entre 1966 y el 2010, Lankford encontró razón para creer que “virtualmente todos esos criminales podrían ser suicidas, o la vida les es indiferente.”Otros investigadores han encontrado que los gatilleros masivos que sobreviven a sus crímenes quizás no hayan tenido la intensión de sobrevivir a los mismos. “Es también importante enfatizar que muchos de los que sobreviven habían planeado morir, pero luego cambiaron de parecer en el último momento”, según dijo Lankford. “El gatillero de la escuela en Parkland, por ejemplo, había posteado en línea que él planeaba morir durante el ataque, y aparentemente tenía un historial de comportamiento suicida, a pesar de haber sobrevivido”.Para muchos gatilleros en masa, provocar una respuesta letal por parte de los oficiales de la Policía es parte del plan. El fenómeno es tan común que incluso tiene un nombre: “suicidio por la Policía”. Para ciertos gatilleros masivos, el suicidio por la Policía “podría llegar a ser una conclusión muy masculina y apropiada a sus violentos ataques”, según Lankford escribió.Los gatilleros que tienen la intención de morir en una “lluvia de balas”, ya sea que ellos se disparen a sí mismos o en un enfrentamiento a tiros con la Policía, es poco probable que sean disuadidos por la presencia de más “chicos buenos” con pistolas. Los datos en torno a los tiroteos masivos parecen apuntar a ello.En los 97 tiroteos masivos que han tenido lugar en Estados Unidos desde 1982, 68 de estos terminaron con la muerte del gatillero, de acuerdo con la base de datos mantenida por la revista Mother Jones. De los 68 gatilleros muertos, 47 se dispararon ellos mismos, 20 fueron acribillados por la Policía, y en un solo incidente en 1982 un transeúnte armado mató al gatillero que intentaba escapar del lugar de los hechos.