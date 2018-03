Obtuvo Melania residencia con 'visa Einstein'

Washington— En el año 2000, Melania Knauss, una modelo eslovena que salía con Donald Trump, empezó a solicitar al gobierno el derecho a radicar de manera permanente en Estados Unidos gracias a un programa reservado para personas con “aptitud extraordinaria”, también conocido como ‘la visa Einstein’, informó The Washington Post.El currículum de Knauss incluía pasarelas en Europa, un anuncio panorámico de los cigarrillos Camel en Times Square y –su empleo más importante hasta entonces– una participación en la edición de trajes de baño en la revista Sports Illustrated, donde salía en bikini de hilo abrazando una ballena inflable de 1.8 metros (seis pies).En marzo de 2001, se le otorgó pasaporte de residencia con el programa de élite EB-1, el cual se diseñó para renombrados investigadores académicos, ejecutivos de empresas multinacionales o personas que sobresalgan en otros ámbitos, como atletas olímpicos y actores ganadores del Óscar, quienes demostraron “sostenida aclamación nacional e internacional”.“Le pusimos la visa Einstein”, dijo Bruce Morrison, excongresista demócrata y director del subcomité de la Cámara de Representantes que escribió el Decreto Inmigratorio de 1990 donde se define el EB-1.El año cuando Knauss –hoy la primera dama Melania Trump– obtuvo su residencia legal, sólo siete personas de Eslovenia habían recibido la residencia con el programa EB-1, de acuerdo con el Departamento de Estado.En general, del más de millón de pasaportes de residencia emitidos en 2001, sólo 3 mil 376 –menos del uno por ciento– se otorgaron a personas con “aptitud extraordinaria”, según estadísticas gubernamentales.La capacidad de Melania Trump de amarrar su residencia no sólo le permitió tramitar su ciudadanía estadounidense, sino que la colocó en posición de avalar la residencia legal de sus padres, Viktor y Amalija Knavs. El presente mes el Washington Post informó que la pareja está a punto de obtener su propia ciudadanía.Michael Wildes, un abogado de Melania Trump y su familia, rehusó comentar si ella había avalado la residencia de sus padres. Wildes dijo no sorprenderle el reducido número de eslovenos que obtuvieron en 2001 la residencia debido a lo estricto de los requisitos.

