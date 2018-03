Los comentarios contradictorios y a veces falsos de Trump sobre armas

Incluso cuando manifestaba el miércoles su apoyo a varias propuestas destinadas a contener la violencia con armas de fuego, el presidente Trump incluyó algunas imprecisiones en torno a los tiroteos masivos y las políticas sobre las armas, señala The New York Times.Y muchos de sus comentarios reflejaban claramente la doctrina tradicional republicana.“Hey, yo soy el mayor fan de la Segunda Enmienda”, dijo Trump refiriéndose a la reforma constitucional que establece el derecho a la posesión de armas. Pero luego señaló que la policía debía “tomar primero sus armas, y luego seguir el debido proceso” cuando respondiera a dueños de pistolas que den indicios de enfermedad mental.El presidente criticó asimismo en repetidas ocasiones a los legisladores por ser “temerosos” y estar “muertos de miedo” ante la Asociación Nacional del Rifle, a la cual posteriormente alabó por estar repleta de “grandes patriotas” que son “bienintencionados”.Estos son algunos otros comentarios que Trump hizo durante la sesión, con datos verificados:“Veamos el antro Pulse, si en ese salón hubiera habido una persona que pudiera portar una pistola y supiera cómo usarla, no hubiera pasado, o ciertamente no al grado que pasó”.Falso.De hecho había un policía fuera de turno trabajando en el club nocturno al momento del tiroteo. El agente del Departamento de Policía de Orlando, Adam Gruler, respondió y le disparó al hombre armado.“Texas es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Ustedes han estado muy bien. No han tenido este problema”.Falso.En Texas han ocurrido varias balaceras masivas.Varios ejemplos recientes: en noviembre pasado, un hombre armado abrió fuego en una iglesia de Sutherland Springs, matando 26 personas. En julio de 2016, un francotirador disparó contra policías en Dallas, dejando a cinco sin vida. Y en 2014, un soldado mató a tres personas en la base Fort Hood, en Killeen.Eliminar las zonas donde no se permiten armas “impide que llegue a suceder, porque se trata de cobardes y no van a atacar si saben que van a terminar muertos”.No necesariamente.El miedo a morir o a que les contesten los disparos no ha detenido a varios asesinos en masa en los últimos años. Por ejemplo, los perpetradores de los tiroteos de Las Vegas en 2017, de Isla Vista, California, en 2014 y de la primaria Sandy Hook de Newtown, Connectiut, en 2012, se suicidaron.