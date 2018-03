Atlanta– El Senado de Georgia aprobó hoy una propuesta fiscal de gran alcance que castiga a la aerolínea Delta Air Lines por haber cortado sus vínculos con la Asociación Nacional del Rifle.La iniciativa, que incluía un recorte impositivo para combustibles de aviones que al final fue retirado, fue aprobada 44-10 por la cámara alta controlada por republicanos. Solo los demócratas se opusieron.El vicegobernador republicano Casey Cagle, quien presidió el Senado, había prometido el lunes que evitaría dar recortes fiscales que beneficiaran a Delta, con sede en Atlanta. Esto desató una confrontación en el Capitolio estatal entre simpatizantes del derecho a portar armas y Delta, uno de los empleadores privados más grandes de Georgia.La cláusula de Delta apenas apareció en el debate de casi una hora sobre la propuesta fiscal, creada en parte para devolver a los contribuyentes de Georgia los ingresos estatales adicionales de 5.200 millones de dólares que se prevén para los próximos cinco años a raíz de los cambios federales impositivos aprobados recientemente por el Congreso.Un día después de que el gobernador republicano Nathan Deal dijo que había una “riña inadecuada” por la postura de Delta atizada en un año electoral, Cagle asumió un tono más suave al celebrar su victoria el jueves.“Obviamente el ambiente político a veces se torna un poco irritable, pero al final se trata del producto”, dijo Cagle, quien este año se está postulando para reemplazar al gobernador, que ya no puede ser reelecto debido a leyes que limitan los períodos de postulación. “Y el producto que ahora tenemos es algo que de lo que todos podemos estar orgullosos”.Pese a que Deal intentó el miércoles minimizar los daños potenciales a la amigable reputación comercial de Georgia, La Comisión de Regulaciones del Senado, controlada por republicanos, retiró de la propuesta una cláusula para eliminar impuestos de venta a combustible de aviones. Delta hubiera sido el principal beneficiario de esta cláusula.La base republicana en el Senado respaldó la amenaza de Cagle para eliminar el beneficio por combustible de aviones, que él anunció el lunes a través de un tuit que decía: “Las corporaciones no pueden atacar a los conservadores y esperar que no respondamos”. (Ben Nadler y R.J. Rico /Associated Press)

