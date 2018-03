En su maratónica reunión de nueve horas a puerta cerrada del martes ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Hope Hicks, se rehusó a decir si ella había mentido por un número de funcionarios de la campaña de Trump, incluso cuando admitió haber dicho “mentiras piadosas” por el presidente Trump.De acuerdo con un demócrata y un republicano del panel, Hicks se rehusó a responder a preguntas sobre si se le había pedido que mintiera por auxiliares de la Casa Blanca y por miembros de la familia Trump, incluyendo Jared Kushner, Ivanka Trump, Donald Trump Jr. el exasesor de la Casa Blanca Stephen K. Bannon, y los exfuncionarios de campaña Corey Lewandowski y Paul Manafort.El testimonio tuvo lugar un día antes de que Hicks, de 29 años, anunciara su plan de renunciar a la Casa Blanca.La única excepción que Hicks hizo, de acuerdo con el representante Eric Swalwell, demócrata de California, fue que admitió que el ex asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, le pidió a ella durante el periodo de transición que no hablara sobre las preguntas que se le habían hecho a él en relación a sus conversaciones con el embajador ruso, Sergey Kislyak.Ella aseveró que no sabía que le estaban pidiendo que mintiera, pero sintió que Flynn no estaba siendo “honesto”, dijo.Swalwell dijo que Hicks no respondió cuando él le preguntó por qué ella se había rehusado a decir si otros auxiliares le habían pedido que mintiera cuando estaba más que dispuesta a hablar sobre Flynn, o si ella alguna vez había visto a Trump pedirles a otros que mintieran por él.Hicks finalmente lo admitió hacia finales del interrogatorio, como parte de un intercambio de palabras con Swalwell sobre si ella había “mentido por” Trump —una pregunta que Hicks en un inicio se rehusó a responder hasta que ella consultó a su abogado. La obstinación de Hicks dejó a demócratas y republicanos en el panel con interpretaciones radicalmente distintas en torno a lo que sus respuestas —particularmente el haber admitido que ella había dicho “mentiras piadosas”— significaban.“Si su respuesta a la pregunta, ‘¿acaso usted ha mentido por su jefe?’ es quedarse callada por un par de minutos, entonces creo que nosotros ya conocemos la respuesta”, dijo Swalwell, al recapitular su versión de la conversación para el Washington Post. “Ella no pudo responder”.Robert Trout, abogado de Hicks, se rehusó a dar un comentario.En varias ocasiones, los demócratas les pidieron a los líderes republicanos en el panel que le extendieran un citatorio a Hicks por no haber respondido a detalle sus preguntas sobre las mentiras, pero estos se rehusaron.El Partido Republicano sostiene que Hicks simplemente fue víctima de su propia diligencia, y que su respuesta sobre las “mentiras piadosas”, de acuerdo con el miembro republicano del panel, el representante Peter T. King, de Nueva York, fue in simple esfuerzo por evitar caer en lo que según él se trataba de una “trampa” para ella cometiera perjurio.