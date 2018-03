Rompe Sessions el silencio y responde a críticas

Después de ser duramente criticado una vez más por su propio jefe, el procurado de Justicia Jeff Sessions abandonó su silencio solemne habitual para responder al presidente Donald Trump, quien arremetió contra el funcionario debido a su gestión sobre las quejas republicanas sobre el FBI.Sessions no dio ninguna indicación de que se retirará del cargo luego de las nuevas acusaciones de Trump hechas el miércoles a través de Twitter e insistió en que continuará "desempeñando mis funciones con integridad y honor".El ataque más reciente de Trump ocurrió después de que Sessions sugirió el martes que el inspector general del Departamento de Justicia evaluará si los fiscales y agentes del FBI abusaron de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) al obtener una orden judicial para vigilar las comunicaciones de un ex colaborador en la campaña presidencial de Trump.Sessions pidió al inspector general que revisara las quejas en respuesta a la presión de los republicanos del Congreso, quienes como Trump están molestos por lo que ellos creen que es una acción arbitraria dentro del FBI.Trump tuiteó el miércoles: "¿Por qué S.J. Jeff Sessions pide al Inspector General investigar abuso potencialmente masivo de FISA? Tomará para siempre, no tiene poder de acusar, ya está demorado con informes sobre Comey, etc. ¿No es el I.G. un nombramiento de Obama? ¿Por qué no usar abogados del Departamento de Justicia? ¡DESGRACIA!".En su respuesta horas después, Sessions dijo que su departamento dio un paso correcto y que "continuará haciendo su trabajo de una forma justa e imparcial según la ley y la Constitución".Esta no era la primera vez que Trump expresa sus quejas contra Sessions por la investigación sobre Rusia.El exsenador de Alabama, uno de los primeros partidarios de la candidatura de Trump, ha soportado un año de ira de Trump mientras retiene el trabajo que había deseado desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, incluso para Trump, que alguna vez calificó al fiscal general de "asediado", la volea del miércoles elevó la retórica a un nuevo nivel.El intercambio se produce en un momento de mayor tensión entre el Departamento de Justicia y la Casa Blanca, que es investigada por el fiscal especial Robert Mueller por los vínculos del equipo de campaña de Trump con Rusia y por una posible obstrucción de la justicia. Trump ha interpretado desde hace mucho tiempo que la decisión de Sessions de apartarse de esa investigación condujo al nombramiento de Mueller.Sessions se ha convertido en un chivo expiatorio para Trump, lo que le permite al presidente evitar algunas de las consecuencias políticas de atacar directamente a Mueller a medida que avanza su investigación.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.