Investigan acuerdo comercial de Ivanka Trump

Funcionarios de contrainteligencia investigan uno de los acuerdos comerciales internacionales de Ivanka Trump, de acuerdo con dos fuentes familiarizadas con el asunto.El FBI ha estado revisando las negociaciones y finanzas en torno al Hotel Internacional Trump y Torre en Vancouver, de acuerdo con un funcionario estadounidense. El escrutinio podría llegar a ser un obstáculo para la primera hija mientras intenta obtener una autorización completa de seguridad en su papel como asesora del presidente Donald Trump.Es un procedimiento estándar investigar contactos extranjeros y acuerdos internacionales comerciales como parte de una revisión de antecedentes. Pero la complejidad de los acuerdos comerciales de la Organización Trump, la cuales por lo regular dependen de financiamiento y compradores internacionales, presentan un verdadero reto.El FBI ha estado mirando muy de cerca los embrollos comerciales internacionales tanto de Ivanka Trump como de su esposo, Jared Kushner, para determinar si cualquiera de estos acuerdos podría dejarlos vulnerables a la presión de agentes extranjeros, incluyendo China, de acuerdo con un funcionario estadounidense.El edificio –una torre de 616 pies (187.75 metros) que adorna el horizonte de Vancouver y que alberga un distintivo spa de Ivanka Trump– abrió sus puertas en febrero del 2017, justo después de que Trump asumiera la presidencia.La Organización Trump no es propietaria del edificio. En lugar de ello, como otros proyectos de Trump, recibe cuotas de licencia y mercadeo de parte de un constructor, Joo Kim Tiah. Descendiente de una de las familias más acaudaladas de Malasia, Tiah está al frente de Holborn Group, la compañía constructora de su familia en Canadá. La declaración financiera de junio del presidente Trump decía que la Organización Trump ganó más de cinco millones de dólares en regalías y 21 mil 500 dólares en tarifas de administración de la propiedad en Vancouver.El proyecto de 360 millones de dólares, el cual incluye 147 habitaciones y 217 residencias de lujo, pronto se convirtió en un imán para compradores extranjeros.En el caso de Vancouver, no se sabe por qué los investigadores están examinando este acuerdo comercial en particular. El momento en que se concretó —siendo una de las pocas propiedades que portan la marca Trump que abriera sus puertas desde que Trump asumió la presidencia— podría ser un punto de interés. El flujo del dinero extranjero, ya sea por parte de la constructora o los compradores internacionales de condominios, podría también haber dado pie al escrutinio. (Con información de CNN)

