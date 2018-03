'Seductora rusa' encarcelada ofrece revelar secretos entre Trump y Moscú

Una mujer, que se describe a sí misma como una “seductora” rusa le está pidiendo ayuda a Estados Unidos para escapar de un centro de detención en Tailandia a cambio de información sobre supuestos vínculos entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, según su cuenta de Instagram, escribió CNN.Anastasia Vashukevich, quien también se identifica como Nastya Rybka, dice que está encarcelada en Tailandia luego de ser detenida el 26 de febrero junto a otros nueve ciudadanos rusos, en la ciudad de Pattaya, por llevar a cabo unas llamadas sesiones de “entrenamiento sexual”. Rybka dice que es de Bielorrusia, pero entró a Tailandia con un pasaporte ruso, según le dijo un funcionario de inmigración tailandés a CNN.Mientras se dirigía a una prisión en Pattaya, Rybka publicó un video en su cuenta de Instagram pidiéndole a periodistas estadounidenses que la ayuden.“Estoy preparada para darles todas las piezas que faltan del rompecabezas, darles videos y audios, relacionados con las conexiones de nuestros respetados legisladores con Trump, Manafort y el resto. Sé mucho. Estoy esperando sus ofertas y los estoy esperando en una prisión tailandesa”, dijo ella.Rybka ha estado bajo la mira en las últimas semanas luego de que el político ruso opositor Alexei Navalny publicara una investigación, en el sitio web de su fundación anticorrupción sobre las conexiones de la joven mujer con algunos de los hombres más ricos y poderosos de Rusia.Rybka se ha descrito a sí misma como una “seductora” y ha publicado un “diario” sobre “cómo seducir a un multimillonario”. En la investigación, Navalny publicó un video de la cuenta de Instagram de Rybka que muestra un viaje en un yate, en agosto de 2016, con el multimillonario ruso Oleg Deripaska y el viceprimer ministro Sergey Prikhodko.Navalny dijo que dos hombres podían escucharse en el video discutiendo sobre la pobre relación de Rusia con Estados Unidos. Navalny sugirió que Deripaska y Prikhodko podrían servir como vínculo entre el Kremlin y la campaña de Trump. CNN ha intentado contactar a Prikhodko en repetidas ocasiones para un comentario sobre este tema pero no ha recibido respuesta.Deripaska trabajó anteriormente con el exdirector de la campaña del presidente Trump, Paul Manafort. Según correos electrónicos descritos a The Washington Post, Manafort, a través de un intermediario, ofreció brindarle a Deripaska “informes privados” sobre el estado de la campaña de Trump. Pero un portavoz de Deripaska le dijo a CNN que el multimillonario “nunca recibió ninguna comunicación sobre eso”.El portavoz de Manafort le dijo al Post que cualquier información ofrecida sobre el estado de la campaña debió haber sido “rutina”, pero que esos informes no ocurrieron.Cuando fue confrontado por CNN el año pasado, Deripaska dijo que las acusaciones sobre que él pudo haber sido un canal secundario del Kremlin para la campaña de Trump son “noticias falsas”. En una publicación en su cuenta de Instagram, dijo que las más recientes acusaciones en la investigación de Navalny eran “indignantes” y “falsas”.En un un comunicado a CNN, su portavoz de dijo que Deripaska demandaría a Rybka y a su socio porque “hizo públicas, maliciosamente, sus fotos privadas e información personal”.CNN contactó a Rybka luego de que el reporte de Navalny fuera publicado pero no pudo proveer ninguna evidencia sobre la intromisión rusa en la elección de Estados Unidos.El cónsul de la Embajada rusa en Tailandia, Vladimir Sosnov, le dijo a la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti que 10 rusos, incluida Rybka, fueron detenidos por llevar a cabo sesiones de "entrenamiento ilegal" y que estaban "a la espera de juicio y deportación de Tailandia".El director interino de la Policía de Inmigración de Pattaya le dijo a CNN que Rybka, quien viajaba con un pasaporte ruso, fue liberada con una fianza luego de ser detenida por trabajar en Tailandia sin una visa de trabajo. Posteriormente, fue detenida nuevamente y está detenida antes de su deportación porque se le revocó su visa de turista, dijo el teniente coronel Dulayapat Techapornchayasin.Rybka asegura que fue arrestada en Tailandia bajo órdenes del Gobierno ruso por los videos que publicó con Deripaska y Prikhodko“Si volvemos a Rusia moriremos en una prisión rusa o nos matarán”, dijo Rybka en una publicación en Instagram. “Esto es muy serio… por favor EE.UU. ayúdennos a no morir con los rusos”.Luego de que ser detenida, una publicación en su Instagram sugirió que su arresto estaba conectado con la reciente llegada a Tailandia de Nikolai Patrushev, jefe del Consejo de Seguridad de Rusia y exjefe del Servicio Federal de Seguridad de Rusia.El Kremlin negó estas acusaciones diciendo que las visitas estaban planeadas de antemano. “Es ridículo asociar esto con los arrestos de los ciudadanos rusos en Tailandia”.

