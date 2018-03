Mueller investiga posibles esfuerzos de destituir a Sessions en julio

El asesor especial Robert S. Mueller III investiga un periodo del verano pasado cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parecía decidido a destituir al procurador general Jeff Sessions, de acuerdo con personas familiarizadas con el tema que dijeron que un área crucial de las indagatorias es si dichos esfuerzos formaron parte de un patrón de meses de intentos por obstruir la justicia, informa The Washington Post.En los últimos meses, el equipo de Mueller ha interrogado en forma pormenorizada a varios testigos sobre los comentarios privados y el estado de ánimo de Trump a finales de julio y principios de agosto del año pasado, aproximadamente cuando hizo una serie de tuits descalificando a su procurador general “en problemas”, dijeron los testigos.El objetivo de las preguntas era determinar si el propósito del mandatario era despedir a Sessions a fin de elegir un sucesor que controlara la investigación en torno a la posible coordinación entre Rusia y los colaboradores de Trump durante las elecciones 2016, agregaron.El miércoles por la mañana la tortuosa relación de Sessions con el Presidente volvió a tensarse cuando Trump tuiteó. “Por qué está el procurador Jeff Sessions pidiendo al inspector general investigar un abuso potencialmente extenso del Decreto de Vigilancia Extranjera de Inteligencia… ¿Por qué no recurrir a abogados del Departamento de Justicia? ¡DESHONROSO!”.Si bien hay un elemento de melodrama en la relación entre el jefe del Ejecutivo y el mando policial número uno del país, al parecer Mueller ha decidido que se hallan en juego varios asuntos significativos de la investigación en torno a si el Presidente u otros funcionarios de la Casa Blanca intentaron obstruir la justicia, de acuerdo con personas familiarizadas con el tema.El New York Times ya había informado que Mueller estaba examinando los intentos que Trump hizo de destituir a Sessions en primavera de 2017. Personas familiarizadas con las indagatorias señalaron que el asesor especial está revisando asimismo el periodo de finales de julio cuando el Presidente intentó humillar públicamente al procurador general para que renunciara.A mediados de julio, Trump empezó a intensificar sus críticas públicas contra Sessions, incluyendo iracundos tuits. Aproximadamente al mismo tiempo, según personas familiarizadas con las pláticas internas de la Casa Blanca, el Presidente habló de despedir a Sessions o de obligarlo a abandonar el Departamento de Justicia. Dichas conversaciones son de particular interés para los investigadores de Mueller, quienes intentan determinar las intenciones del mandatario, de acuerdo con una persona con conocimiento sobre las indagatorias.

