... y Trump pide ley de control

Washington— El presidente Donald Trump puso a sus correligionarios republicanos en una difícil situación al exigir cambios veloces y sustanciales a las leyes de armas del país. En una reunión en la Casa Blanca dijo a los legisladores que no actúan porque “le tienen mucho miedo a la National Rifle Association”.En una sesión desenvuelta y televisada que duró una hora, Trump rechazó tanto el enfoque de cambios pequeños y la estrategia legislativa adoptados por su partido que han estancado las acciones en torno a este tema en el Congreso.En palabras esperanzadoras a los demócratas, el mandatario dijo que apoya un enfoque “integral” para enfrentar la violencia, como la matanza en una secundaria ocurrida a principios de mes en Florida, aunque no abundó en detalles específicos.Trump pareció apoyar que se hagan más estrictas las revisiones de los antecedentes de los compradores. Respaldó que se aumenten los recursos para seguridad y salud mental en las escuelas, y reiteró su apoyo a que se eleve a 21 años la edad mínima para que alguien pueda comprar un arma de fuego.El mandatario también mencionó que se arme a los maestros, y señaló que su gobierno, no el Congreso, podría prohibir la venta de los dispositivos conocidos como “bump-stock”, que permiten que las armas se conviertan en automáticas.“No podemos esperar, andar jugando y que no se haga nada”, declaró Trump al inicio del encuentro con 17 legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado. “Queremos acabar con los problemas”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.