Albuquerque— El gobierno de Estados Unidos adjudicó a una empresa con sede en Montana un contrato por valor de más de $ 73 millones de dólares para diseñar y construir vallas de reemplazo a lo largo de 20 millas (32 kilómetros) de la frontera entre Estados Unidos y México en el sur de Nuevo México, confirmaron funcionarios ayer miércoles.Si bien no hay indicios de cuándo podría comenzar el trabajo, el contrato exige que el proyecto se complete antes del 16 de febrero de 2019.Las barreras de vehículos existentes al Oeste del puerto de entrada de Santa Teresa serán reemplazadas por barreras más altas estilo bolardo según el contrato otorgado en enero a Barnard Construction Co. Inc. Las paredes de los bolardos consisten típicamente en postes verticales resistentes que están espaciados para proporcionar visibilidad al otro lado pero son difíciles de atravesar.Los funcionarios regionales de Aduanas y Protección Fronteriza dijeron que no había un cronograma para el inicio del trabajo, en tanto que la empresa constructora no respondió las solicitudes de correo electrónico y teléfono para solicitar información sobre los detalles del proyecto.La noticia del contrato se produjo después de que un juez federal en California se alineara esta semana con el presidente Donald Trump en un desafío para construir su muro fronterizo prometido.El tribunal rechazó los argumentos de que la administración se extralimitó al suspender las leyes que exigían revisiones ambientales y de otro tipo antes de que pudiera comenzar la construcción.La administración ha emitido tres exenciones desde agosto: dos para construir en partes de California y una en parte de Nuevo México. Ya se está trabajando en una barrera de 30 pies (9.1 metros) de altura en Calexico, California.En cuanto al trabajo planificado en Santa Teresa, cerca de la frontera estatal de Nuevo México con Texas, funcionarios federales han dicho que el área sigue siendo una ruta activa para el tráfico de personas y el narcotráfico. Los oficiales en el sector de El Paso son responsables de un extenso territorio desértico que abarca una porción del Oeste de Texas y todo Nuevo México.En los últimos días, los oficiales que trabajaban en el puerto de entrada de El Paso hicieron casi una docena de arrestos por drogas y se incautaron de 100 cartuchos de munición de 9 mm que fueron contrabandeados al sur hacia México.En 2016, los oficiales del sector detuvieron a más de 25,000 inmigrantes sospechosos de tratar de ingresar ilegalmente al país y confiscaron alrededor de 67,000 libras (30,400 kilogramos) de mariguana. Aunque se incautó menos mariguana durante el año fiscal 2017, se registró el mismo número de arrestos.Al anunciar planes para reforzar las barreras en el área de Santa Teresa, el secretario de Seguridad Interior Kirstjen Nielsen dijo en un aviso del periódico oficial, el Federal Register, publicado en enero que el objetivo era evitar los cruces ilegales.Los críticos cuestionaron el miércoles el contrato de $ 73 millones, que se financia con operaciones y dinero de mantenimiento presupuestado a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.Kevin Bixby, director ejecutivo del Southwest Environmental Center en Las Cruces, Nuevo México, calificó el gasto como una parodia y generó inquietudes sobre los posibles efectos en la vida silvestre que viven a lo largo de la frontera internacional.“El muro no evitará que la gente cruce, pero causará un daño real a la vida silvestre de nuestro estado, como el venado bura y los lobos mexicanos, y militarizará aún más a nuestras comunidades fronterizas”, dijo en un correo electrónico.Las ofertas de los contratistas potenciales se solicitaron en línea antes de que los funcionarios federales anunciaran en enero que se había aprobado una exención para el proyecto de Nuevo México.

