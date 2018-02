Ataca Donald a Sessions por manejo de acusaciones de abuso en vigilancia

Este miércoles el presidente Trump criticó a su propio procurador general, Jeff Sessions, y se refirió a él como “DESHONROSO” a raíz de que Trump manifestó públicamente que el órgano vigilante del Departamento de Justicia y no los abogados de la dependencia sería quien analizaría las acusaciones de abuso potencial de las leyes sobre vigilancia, dijo The New York Times.El tuit constituyó el ejemplo más reciente de Trump reprendiendo a Sessions e involucrándose en las investigaciones del Departamento de Justicia. Si bien los presidentes anteriores han otorgado a las corporaciones policiacas gran margen de independencia a fin de evitar influir en sus indagatorias, Trump ha propuesto de manera consistente investigar a sus rivales políticos.Los republicanos han acusado a agentes del Departamento de Justicia y del FBI de abusar de su autoridad al vigilar a un excolaborador del equipo de campaña de Trump, Carter Page, durante la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones 2016 y sobre si Moscú se coordinó con colaboradores de Trump. El sigiloso tribunal avalado por el Decreto de Vigilancia Extranjera de Inteligencia (FISA, por sus siglas en inglés) que emite las órdenes otorgó a los funcionarios policiacos el permiso para espiar a Page.El martes Sessions dijo haber remitido dichas inquietudes al inspector general de la instancia, quien se encuentra a cargo de investigar los posibles abusos de la dependencia. Pero no llegó a anunciar el inicio de nuevas indagatorias.Sessions se declaró incompetente para investigar la interferencia rusa en la campaña 2016.“Creemos que el Departamento de Justicia debe seguir los altos estándares del juzgado del FISA”, dijo Sessions en respuesta a la pregunta de un reportero en torno a las acusaciones que hicieron los republicanos. “Creo que eso es lo correcto; el inspector general se encargará de esto”.Las acusaciones demócratas se expusieron en el memorándum de empleados del Comité de Inteligencia del Senado que fue refutado por los demócratas del panel.El Departamento de Justicia rehusó hacer comentarios.

