Hijo de Bernie Sanders lanza su candidatura al Congreso

Levi Sanders, el hijo del senador independiente y precandidato presidencial demócrata a la Casa Blanca, Bernie Sanders, se presentará a las elecciones legislativas del próximo noviembre para buscar ser congresista por New Hampshire, según la agencia Efe.Levi Sanders, de 48 años, pretende así reemplazar a la representante demócrata que se retira, Carol Shea-Porter, según indicó en un comunicado."Esta es una oportunidad única para escuchar a los hombres y mujeres trabajadores de New Hampshire sobre los asuntos que les importan", agregó.El primer distrito de New Hampshire es una de las disputas más abiertas del país en las próximas elecciones, donde los demócratas buscan recuperar el poder de la Cámara Baja aprovechando la baja popularidad del actual presidente, Donald Trump.A diferencia de su padre, que se presentó como independiente en Vermont, Levi Sanders se está postulando como demócrata y será el octavo candidato de ese partido en presentarse a las primarias.Sanders vive en Claremont, New Hampshire, fuera del distrito por el que se presenta, pero a los miembros de la Cámara sólo se les exige vivir en el estado al que representan, no meramente en su distrito."Durante 15 años, New Hampshire ha sido el hogar de mi familia", dijo.Las propuestas políticas que aparecen en la página web de su candidatura reflejan en gran medida la influencia de la ideología de su padre.Así, el hijo del senador aboga por un sistema de atención médica de universal, matrícula universitaria gratuita, el incremento del salario mínimo y soluciones para la epidemia de opioides.Levi Sanders no es el único miembro de la familia Sanders que busca un cargo público este año. Carina Driscoll, hijastra de Bernie Sanders, se postuló como independiente para ser alcaldesa de Burlington, Vermont, cargo en el que aterrizó el senador en su carrera política.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.