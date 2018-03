Anchorage, Alaska— Un republicano de Alaska y el legislador con más años de servicio en la Cámara de Representantes federal se pronunció en contra del control de armas y cuestionó cuántos judíos "fueron metidos a los hornos" porque no estaban armados.El representante federal Don Young, conocido por hacer afirmaciones abruptas que pueden granjearle críticas, hizo los comentarios en una reunión la semana pasada en la capital estatal de Juneau, mientras respondía a una pregunta sobre qué pueden hacer las ciudades y el gobierno federal para que ya no haya tiroteos en las escuelas."¿Cuántos millones de personas fueron asesinadas a tiros porque estaban desarmadas?", preguntó Young, de 84 años, durante una reunión de la Liga Municipal de Alaska, un grupo de cabildeo para las comunidades locales. "Cincuenta millones en Rusia porque sus ciudadanos no portaban armas. ¿Cuántos judíos fueron metidos a los hornos porque estaban desarmados?"Los comentarios fueron "sacados de contexto totalmente", dijo Murphy McCollough, portavoz de Young, en un correo electrónico enviado a The Associated Press el miércoles."Se refería al hecho de que, cuando Hitler confiscaba armas de fuego de los alemanes judíos, esas comunidades tenían menos capacidad de defenderse", señaló. "Él no estaba implicando que una población judía armada hubiera podido impedir los horrores del Holocausto; el mensaje que pretendía comunicar es que el desarmar a los ciudadanos puede tener consecuencias perjudiciales".La Liga Antidifamación censuró las afirmaciones."Es increíble que se insinúe que las armas personales en manos de un pequeño número de los judíos de Alemania (unos 214.000 que quedaban allí en 1938) pudieran haber detenido la arremetida totalitaria de la Alemania nazi cuando los ejércitos de Polonia, Francia, Bélgica y numerosos países más fueron sobrepasados por el Tercer Reich", afirmó el miércoles el grupo de defensa de los derechos civiles judíos en un comunicado.El debate sobre el control de armas se reactivó a nivel nacional después de que 17 estudiantes fueron asesinados en una secundaria en Parkland, Florida, hace dos semanas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.