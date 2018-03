Acusan a alcaldesa de Oakland de ayudar a escapar a indocumentados

San Francisco— La batalla entre la administración Trump y oficiales de California sobre la política de inmigración alcanzó un nuevo nivel de acritud este miércoles, ya que oficiales federales acusaron a la alcaldesa de Oakland de ayudar a huir a los inmigrantes indocumentados al advertir públicamente acerca de un operativo de arrestos a gran escala.La alcaldesa Libby Schaaf anunció el sábado que se había enterado “a través de canales no oficiales” que la agencia federal de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, estaba planeando realizar arrestos en ese lugar.“Sé que Oakland es una ciudad que alberga inmigrantes y familias que acatan la ley y que merecen vivir libres de la constante amenaza del arresto y deportación”, dijo en un comunicado que circuló ampliamente en las redes sociales durante el fin de semana. “Creo que es mi deber y obligación moral como alcaldesa darles a esas familias una advertencia justa, ahora que esa amenaza parece inminente”.Sus advertencias demostraron estar en lo correcto. Desde el domingo por la noche, oficiales del ICE arrestaron a más de 150 personas en el norte de California en un operativo que según el ICE se estaba enfocando “en amenazas a la seguridad pública”.Sin embargo, oficiales del ICE dijeron que las advertencias de la alcaldesa habían puesto en peligro la seguridad de los oficiales, y agregó que cientos de inmigrantes indocumentados a los que planeaban arrestar pudieron haber eludido a los agentes después de ponerlos sobre aviso.En un comunicado, el director actual de la agencia, Thomas D. Homan, catalogó el anuncio de Schaaf como una “decisión negligente” hecha con propósitos políticos.Este miércoles, Homan le dijo a Fox News que la advertencia de Schaaf había sido como “cuando un pandillero encargado de vigilar grita “Policía” cuando un oficial llega al vecindario, excepto que se lo dijo a toda la comunidad”.Culpó a la advertencia de que los agentes no pudieran detener a las 800 personas que tenían como objetivo.James Schwab, portavoz del ICE en San Francisco, comentó que los agentes pretendían detener a 1 mil personas, que sería una de las redadas más grandes desde que el presidente Trump asumió el mandato.“Es más grande que lo normal en un operativo”, dijo Schwab.Aproximadamente la mitad de los que fueron arrestados tenían condenas criminales previas, además de violación a las leyes de inmigración, señaló.Los activistas que están a favor de la inmigración han tratado ocasionalmente de advertir de los rumores de algunas redadas inminentes del ICE, aunque la decisión de Schaaf fue impactante porque provino de la alcaldesa de una de las ciudades más grandes de California.El martes, Schaaf dijo que no se arrepiente de haber emitido la alerta.“Mi comunicado del sábado pretendía darles a todos los residentes tiempo para enterarse de sus derechos y conocer sus opciones legales”, dijo. “Mi intención fue que las madres o padres usaran la información para mantener unida a su familia”.Al igual que una serie de municipios de Bay Area, Oakland se considera como una ciudad santuario y ha puesto límites en la colaboración de sus autoridades con los oficiales federales de inmigración.Las ciudades santuario difieren entre sí, aunque generalmente tienen provisiones para colaborar con las autoridades federales en casos relacionados con delitos graves.Un comunicado del ICE señala que un grupo de personas arrestadas en las redadas tenía una gran cantidad de antecedentes penales, incluyendo a Armando Núñez Salgado.La agencia comentó que se trata de un “pandillero sureño indocumentado” que ha sido deportado cuatro veces y que en los últimos 18 años ha acumulado condenas criminales — incluyendo robo domiciliario y choque de pega y huye que provocó lesiones — en California, dando como resultado más de 15 años en prisión.Schaab no confirmó ni negó que las redadas en Bay Area fueran a continuar, aunque dijo que la agencia emitiría un comunicado una vez que el operativo haya concluido.

