En las 'Ciudades Santuario', los inmigrantes siguen estando en riesgo

Nueva York— Desde los primeros días de la administración Trump, el alcalde Bill de Blasio declaró que defendería a los residentes de Nueva York de las nuevas y agresivas autoridades de inmigración, “independientemente de dónde vengan, y cuál sea su estatus de inmigración”.Un año después, el gobierno federal ha incrementado sus ataques en contra de las llamadas ciudades santuario como Nueva York — incluyendo a Chicago, Filadelfia y San Francisco — amenazando con retenerles millones de dólares de fondos federales para la aplicación de la ley y detener a un creciente número de residentes indocumentados.Las ciudades enfrentaron una fecha límite para colaborar con las autoridades de inmigración, mientras que el Departamento de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, ha seguido haciendo arrestos.A nivel nacional, el número de arrestos realizados en el 2017 aumentó en un 41 por ciento respecto al año anterior.En Nueva York, en donde 500 mil habitantes son indocumentados, si el ICE desea arrestar a alguien, puede hacerlo.“No es posible colocar una burbuja sobre una ciudad en la que el ICE no pueda penetrar”, comentó Camille Mackler, directora de políticas legales de la Coalición de Inmigración de Nueva York, que es un grupo de activistas.“Las personas creen que una “ciudad santuario” es un lugar en donde pueden caminar libremente, sin temor. Y ése no es el caso”.Los agentes del ICE han estado apareciendo en las cortes de Nueva York y acudiendo a las casas de las personas, de acuerdo a los defensores de los inmigrantes, hasta entraron a una iglesia de Manhattan en donde había una congregación de inmigrantes que hablaban español.Aunque el Departamento de Policía de Nueva York, generalmente no le entrega al ICE a los detenidos, lo hace a través de una puerta trasera burocrática, y básicamente les proporciona un mapa de acceso: la información del arresto es enviada al Estado, que la comparta con el Buró Federal de Investigación. Luego, el ICE puede ver esa información.“Esto difícilmente es un santuario”, comentó Muzaffar Chishti, director del Instituto de Políticas de Migración de la Facultad de Leyes de la Universidad de Nueva York.“El alcalde de la Ciudad de Nueva York no oculta a las personas bajo su escritorio. Estamos colaborando totalmente con el ICE. En todo momento, las personas siguen siendo deportadas de Nueva York”.Los arrestos de inmigración contra los residentes que no tienen antecedentes penales se ha triplicado en Nueva York después que el presidente Trump asumió el poder.De los 2 mil 976 arrestos realizados en el 2017, 899 fueron personas que no tenían condenas penales, en el 2016 fueron 250 de 1 mil 762, de acuerdo a las estadísticas del ICE.Durante la administración Obama, los inmigrantes indocumentados que no tenían antecedentes criminales no eran la prioridad en la deportación.De Blasio señala que usualmente el término “ciudades santuario” es malinterpretado: Es una política que tiene como objetivo que las víctimas o testigos indocumentados se sientan a salvo para reportar los delitos a la policía sin temor a alguna repercusión relacionada con la inmigración.Para ese fin, Nueva York no impide que los oficiales de policía cumplan con las leyes de inmigración, de acuerdo a una política conocida como 278g, que Trump ha apoyado ampliamente.Desde el 2014, la ciudad ha rechazado colaborar con las detenciones — que son solicitudes realizadas por el ICE para retener durante 48 horas después de su liberación a los inmigrantes indocumentados que fueron acusados o condenados por delitos, para que los agentes de inmigración puedan ir a recogerlos.El ayuntamiento también removió a las autoridades de inmigración de la cárcel ubicada en el complejo Rikers Island en donde tenían un fácil acceso a los prisioneros cuando eran liberados.“Eso los ha forzado a utilizar rutas inconvenientes y costosas para conseguir su objetivo”, comentó Chishti.Sin embargo, la ley de detenciones de Nueva York tiene excepciones; la policía deber entregar a una persona condenada de uno de los 170 delitos graves cometidos en los últimos cinco años — incluyendo incendios provocados, homicidio, violación o robo — y en casos en los que un juez ha firmado la solicitud de detención.El ICE emitió 1 mil 526 solicitudes de detención al Departamento de Policía de Nueva York en el año fiscal del 2017, en comparación con 80 del 2016. El Departamento de Policía no acató ninguna de ellas.De acuerdo a sus propias políticas, el ICE no entra a las iglesias, escuelas ni hospitales. Sin embargo, las cortes se han convertido en sitios frecuentes de arrestos debido a que ofrecen un grado de control que los agentes no tienen cuando acuden a la casa de las personas.“Debido a que los visitantes de las cortes son usualmente revisados a su llegada para detectar armas y otro tipo de contrabando, los riesgos en la seguridad para los oficiales que hacen el arresto y para el arrestado que está dentro de esas instalaciones, ha disminuido sustancialmente”, comentó el ICE a través de un comunicado.De acuerdo al Proyecto de Defensa de los Inmigrantes, una organización no lucrativa que le da seguimiento a los arrestos en las cortes de la ciudad y el Estado, en el 2017, se hicieron 87 arrestos en las cortes de Nueva York, comparadas con seis del 2016. Hasta lo que va de este año, ha habido 13 arrestos en los tribunales.Aboubacar Dembele de 27 años, fue uno de ellos. Fue rodeado por agentes de inmigración momentos después de salir de una audiencia en la Corte Penal del Bronx.Dembele, un inmigrante indocumentado oriundo de la Costa de Marfil, se declaró no culpable de un cargo de ataque derivado de una pelea en un autobús de la ciudad, en el mes de diciembre, el juez le redujo el cargo, de un delito grave a uno leve y le asignaron una fecha para darle seguimiento y solucionar los cargos.Sin embargo, Dembele está esperando actualmente su deportación en la Correccional del Condado Hudson, situada en Kearny, N.J.“Es indignante la manera como llegan y emboscan a la gente”, comentó su abogada, Mónica Dula de la Sociedad de Ayuda Legal de Nueva York.Dembele se colocó en el radar del ICE debido a su arresto, ya que su comparecencia ante la corte formó parte del registro público.En enero, el ICE aclaró que su política no era arrestar miembros de una familia ni testigos. Aunque dijo que las acciones que se tomaran dentro de las cortes, podrían ser en contra de “extranjeros con condenas penales, pandilleros y amenazas contra la seguridad nacional o pública”.“El público tiende a creer que el ICE está deteniendo a personas peligrosas”, comentó Eric González, procurador de Distrito del Brooklyn, durante una conferencia de prensa para denunciar las acciones del ICE en las cortes.Agregó que los ofensores de bajo nivel están siendo arrestados más frecuentemente. “Existe un efecto escalofriante en nuestras poblaciones de inmigrantes y de los que no son ciudadanos”.Mientras eso sucedía, agentes del ICE se encontraban en la corte de Brooklyn para recoger a un acusado. El juez pospuso el caso cuando el abogado del hombre, Roger Asmar, le dijo que su cliente tenía miedo ir a comparecer.González instruyó a la fiscalía para que fincaran cargos menores en contra de los inmigrantes que son acusados de ofensas leves para no impulsar las deportaciones ni afectar las solicitudes de inmigración, el procurador del Distrito Manhattan, Cyrus R. Vance, rechazó procesar a la mayoría de las personas que fueron arrestadas por no pagar el boleto en los trenes subterráneos.Sin embargo, De Blasio está en contra de esa idea, por razones de seguridad pública.La ciudad, que ha emitido una tarjeta de identificación municipal que usualmente es usada por los residentes indocumentados, destinó en este año 47.5 millones de dólares para los servicios legales de los inmigrantes.Ante la ira de algunos activistas que están a favor de los inmigrantes, De Blasio comentó que el dinero no podía ser usado para ayudar a los inmigrantes indocumentados condenados por delitos graves definidos por la ley de detenciones.La Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York le escribió una carta asegurando que “era fundamentalmente injusto” negarle ayuda legal a las personas, incluyendo los que son elegibles para una forma compleja de alivio para las víctimas de violencia doméstica o menores no acompañados.El verano pasado, De Blasio eliminó los recursos para esa misma clase de inmigrantes en los procesos de deportación. El Consejo de la Ciudad obtuvo financiamiento privado para mantener la representación de clientes que caen en esa categoría.En momentos, parece que la feroz retórica de De Blasio le ha dado a algunos inmigrantes una sensación excesiva de seguridad.En diciembre, dos oficiales del ICE entraron al recibidor de la Iglesia de San Pedro, ubicada en Midtown Manhattan, que alberga a una congregación que habla español, la Iglesia de Sión, de acuerdo al reverendo Amandus J. Derr, pastor de San Pedro. El padre Derr acompañó a dos hombres hasta la salida del edificio. Un oficial del ICE dijo que no tenía manera de confirmar que los oficiales eran de esa agencia.El incidente dejó a la congregación enojada y su asistencia disminuyó. Una de las feligreses que asistió a una misa dominical reciente, Ángela Carvajal de 49 años, expresó su temor. “Espero que el alcalde haga algo para solucionar esto”, dijo en español.Su amiga, Alicia García Fuentes de 40 años, agregó, “¿No se supone que iban a proteger a los indocumentados?”.