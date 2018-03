Visitas a la Casa Blanca beneficiaron a Kushner

A principios del año pasado, un acaudalado dueño de una empresa de capital privado, empezó a visitar habitualmente la Casa Blanca.Joshua Harris, fundador de Apollo Global Management, estuvo asesorando a funcionarios de la administración Trump sobre políticas de infraestructura. Durante ese período, se reunió en múltiples ocasiones con Jared Kushner, el yerno y asesor de alto rango del presidente Trump, según revelaron tres personas que están enteradas de esas entrevistas que tuvieron.Entre otras cosas, los dos hombres discutieron sobre la posibilidad de que Harris obtuviera un puesto en la Casa Blanca.El plan nunca se materializó, sin embargo, en noviembre, Apollo le prestó 184 millones de dólares a Empresas Kushner, la corporación de bienes raíces de la familia de Jared. El préstamo se destinó a refinanciar la hipoteca de un rascacielos de Chicago.Aun para los estándares de Apollo, una de las empresas de capital privado más grandes del mundo, esa transacción con los Kushner –que no se reportó– representó una gran problema, ya que triplicaba el monto de los préstamos promedio para inmuebles realizado por la División de Bienes Raíces de Apollo, según muestran algunos documentos hipotecarios.Fue uno de los préstamos más considerables que recibieron Empresas Kushner durante el año pasado. Un crédito mayor fue otorgado por Citigroup, que le prestó a la empresa y a uno de sus socios 325 millones de dólares para financiar un grupo de edificios de oficinas que se ubican en Brooklyn.Ese préstamo fue hecho en la primavera del 2017, poco después que Kushner se reunieron en la Casa Blanca con Michael L. Corbat, director ejecutivo de Citigroup, de acuerdo a personas que fueron informadas sobre la reunión.Los dos hombres hablaron acerca de cuestiones financieras y políticas comerciales y no discutieron acerca del negocio familiar de Kushner, según dijo una de las personas.Existen pocos precedentes de que un funcionario de alto rango de la Casa Blanca se haya reunido con ejecutivos empresariales para considerar créditos cuantiosos para sus negocios, según dijeron expertos gubernamentales.“Ésta es exactamente la razón por la que los funcionarios de alta jerarquía del gobierno, hasta donde yo recuerdo, no mantienen activo ningún interés empresarial externo”, comentó Don Fox, ex director de la Oficina de Ética Gubernamental durante la administración Obama y antes de eso, abogado de la Fuerza Aérea y la Marina durante administraciones republicanas y demócratas.“La aparición de conflictos de interés es demasiado grande”.La Casa Blanca refirió las preguntas a Abbe Lowell, abogado de Kushner, quien no negó que las reuniones entre Jared y los ejecutivos hayan ocurrido.Peter Mirijanian, portavoz de Lowell, dijo en un comunicado que Kushner “se ha reunido con cientos de empresarios”. Agregó que “no ha tomado parte en ningún negocio, crédito o proyecto relacionados con o para las Compañías Kushner desde que ingresó a la Casa Blanca y que ha acatado las cuestiones éticas”.Christine Taylor, portavoz de Kushner Companies, comentó que el papel de Kushner en la Casa Blanca no ha afectado las relaciones que tiene la empresa con las instituciones financieras.“Historias como ésta intentan hacer insinuaciones sobre conexiones que no existen para hablar mal de las instituciones o empresas involucradas”, señaló.Charles V. Zehren, portavoz de Apollo, comentó que Harris no estuvo involucrado en la decisión para prestarle dinero a las Empresas Kushner. Agregó que el crédito “fue sometido al proceso estándar de aprobación de la empresa”.Danielle Romero Apsilos, portavoz de Citigroup, manifestó que Empresas Kushner han sido clientes del banco desde antes de la elección y que la relación no tenía ningún vínculo con el puesto que desempeña Kushner en la Casa Blanca.Añadió que Citigroup negoció el crédito otorgado en el 2017 a Empresas Kushner, con su socio, un desarrollador de bienes raíces.El período que ha pasado Kushner en la Casa Blanca ha estado plagado de preguntas acerca de conflictos de interés entre su trabajo en el gobierno y su negocio familiar, en el que permanece involucrado.Kushner está a cargo de la política estadounidense en Medio Oriente, por ejemplo, aunque su empresa familiar sigue haciendo tratos con inversionistas israelíes.Esas líneas borrosas son actualmente una posible carga para Kushner, quien recientemente perdió su autorización para enterarse de temas de seguridad ultra secretos, en medio de preocupaciones de algunos funcionarios de Estados Unidos de que los gobiernos extranjeros podrían tratar de ganar influencia en la Casa Blanca al hacer negocios con Kushner.Investigadores que colaboran en el equipo de Robert S. Mueller III, el fiscal especial que está indagando la interferencia rusa en la elección del 2016, han hecho preguntas acerca de las interacciones de Kushner con posibles inversionistas extranjeros, de acuerdo a una persona que está familiarizada con este asunto.La empresa de Kushner ha tratado de conseguir inversiones de la aseguradora china Anbang y del ex primer ministro de Qatar.Mirijanian, portavoz del abogado de Kushner, comentó que Mueller no ha tratado de obtener de las Empresas Kushner ni de Jared “ninguna información o documento relacionado con algún trato comercial que haya tenido”.Kushner renunció como director general de las Empresas Kushner cuando ingresó a la Casa Blanca el pasado mes de enero, le vendió una pequeña parte de sus acciones en la compañía a un fideicomiso manejado por su madre.Sin embargo, retiene la vasta mayoría de sus acciones en la empresa familiar. Su patrimonio y otras inversiones valen unos 761 millones de dólares, de acuerdo a los documentos de ética gubernamental.Aunque es muy probable que valgan mucho más, porque a esa estimación se le restó la deuda de la empresa.Durante la década pasada, Empresas Kushner ha realizado negocios con valor de por lo menos 7 billones de dólares. (Jesse Drucker, Kate Kelly y Ben Protess/The New York Times)