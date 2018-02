Transmite homicidio en vivo por Facebook; lo arrestan

Wingate, Carolina del Norte— Un hombre fue acusado el martes de homicidio agravado por un asesinato a tiros que fue transmitido en vivo por Facebook, informaron las autoridades de Carolina del Norte.Archivos de la cárcel indican que Douglas Cleveland Colson, de 65 años, estaba detenido sin posibilidad de salir libre bajo fianza por el homicidio agravado, que ocurrió no muy lejos de la comisaría del pueblo.El sospechoso fue acusado de la muerte de Prentis Robinson, informó el portavoz de la oficina del sheriff del condado de Union, Tony Underwood, quien refirió las demás preguntas al Departamento de Policía de Wingate. Nadie contestó el teléfono en el departamento de policía el martes por la tarde.El jefe de la policía de Wingate Donnie Gay dijo a la televisora WCCB-TV que Robinson estuvo en el departamento de policía minutos antes del tiroteo ocurrido el lunes y que habló con el jefe sobre un celular que le habían robado.Un video publicado por The Charlotte Observer muestra a Robinson caminando el lunes por la calle haciendo una transmisión en vivo de sí mismo por Facebook, con una extensión para selfies, cuando ocurrió el tiroteo.En cierto momento se le escucha decir "tú en vivo", aparentemente diciéndole a otra persona que era una transmisión directa. La persona aparece con un objeto negro y largo y luego se escuchan balazos.La cámara cae al piso tras el tiroteo y el lente graba el cielo, árboles y al atacante corriendo. Un carro se detiene y se encuentra con Robinson abatido.El tiroteo ocurrió cerca de la Universidad de Wingate y la escuela primaria Wingate, en el pueblo del mismo nombre ubicado a casi 50 kilómetros (unas 30 millas) al sureste de Charlotte. Ambos centros educativos estuvieron cerrados el lunes durante la investigación.La cuenta de Robinson en Facebook lo describe como un músico y dice que vivía en Atlanta. The Charlotte Observer reportó que Robinson vivió en Charlotte en la década pasada pero pasó gran parte de su etapa adulta en Wingate y se graduó de una escuela secundaria local.No se pudo hallar un número telefónico público de Colson para conocer su versión de los hechos.

