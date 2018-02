Donald dijo que atacaría al tirador. Esto es lo que hace cuando está en peligro

La aseveración del presidente Trump de que se hubiera dirigido a toda prisa hacia el hombre armado de Parkland, Florida, si se hubiera encontrado cerca de la escuela hubiera sido una declaración temeraria prácticamente para cualquier persona, escribió The Washington Post.Trump no tiene experiencia en la policía ni las fuerzas militares, mientras que el alarde despertó inmediatamente dudas en torno a sus intenciones.Y debido a los antecedentes públicos de Trump cuando ha estado cerca del peligro, su comentario terminó resaltando que en ocasiones sus actos han sido muy distintos a sus expresiones de valentía.Susto en un mítinProbablemente lo más asustado que Trump se ha visto en público fue durante un mítin de campaña celebrado en Dayton, Ohio, en marzo de 2016.El entonces candidato estaba hablando sobre manufactura, cuando un hombre brincó la barrera localizada atrás de él y saltó al templete. Trump dejó de hablar, miró nerviosamente detrás de él y se agarró del atril, escondiéndose detrás de éste.Luego lo rodearon agentes del Servicio Secreto, quienes lo sujetaron.Trump continuó su discurso, asegurando que él pudo haberse encargado solo del atacante, a pesar de su primera reacción.Ese mismo año durante otro mítin, Trump fue sacado de un escenario en Nevada cuando alguien del público gritó “pistola”. No se localizaron armas de fuego.El águila Tío SamEn el 2015, Trump posó para la revista Time como finalista de la Persona del Año. La revista llevó un águila llamada Tío Sam para la sesión fotográfica, pero el ave no se estaba quieta, moviendo tanto las alas que despeinó a Trump cuando éste la tenía en una mano con guante. Y en medio de otra pose que los fotógrafos idearon con Trump en el escritorio y el ave posada junto a él, Tío Sam embistió a Trump cuando él iba a agarrar algo que se hallaba cerca del pie.Trump pronto se hizo para atrás, alejándose tanto del ave que casi quedó fuera del cuadro de la cámara.La Guerra de VietnamLos detractores de Trump le dicen el “cadete Espolón” por no haber prestado servicio en la Guerra de Vietnam a pesar de tener edad para ello.Al futuro presidente se le otorgaron cinco prórrogas en el servicio militar: cuatro por sus estudios universitarios y una por unos espolones en el talón, aunque el problema no era lo bastante serio para impedir que practicara deportes como futbol americano, tenis y golf cuando era joven.Por años, Trump atribuyó su falta de servicio militar a su suerte en el sorteo.Décadas después, Trump dijo al conductor de radio Howard Stern que su “Vietnam personal” había sido prevenir enfermedades de transmisión sexual.“Me siento como un gran soldado, muy valiente”, dijo Trump.Sangre, gérmenes y tactoTrump lleva años hablando sobre su miedo a contaminarse. A Stern le contó sobre su tendencia a lavarse las manos y beber con popotes, diciendo preocuparle que los vasos estén sucios y la limpieza de las manos de los demás.Además dijo al locutor que la sangre le aterraba.“No soy bueno para la medicina”, dijo en el 2008 en entrevista. “En otras palabras, yo me voy si te cortas el dedo y te sale sangre”.Le contó a Stern que en cierta ocasión un hombre de la tercera edad se cayó del templete durante un evento de beneficencia en su club Mar-a-Lago.“Yo dije, ‘oh Dios, qué repugnante’ y me di la vuelta”, dijo Trump. “No quería tocarlo… Había sangre por todas partes. Me sentí terrible. El bonito piso de mármol cambió de color”.Trump señaló que los infantes de Marina acudieron en auxilio del hombre, y el futuro presidente actuó.“Yo decía, ‘¡limpien esa sangre! ¡Es repugnante!”, dijo.Zonas prohibidasTrump aún no ha visitado ninguna zona de combate, a pesar de la presencia militar de Estados Unidos en el extranjero.Trump esperó asimismo casi dos semanas para visitar Puerto Rico en octubre después de los huracanes.Su tan anunciado viaje de noviembre a la zona demilitarizada situada entre Norcorea y Surcorea se canceló a última hora por neblina.Al mes siguiente de iniciar su campaña política, se presentó en la frontera cercana a Laredo, Texas, mencionando en repetidas ocasiones el peligro de la visita. “Tal vez no vuelva a verlos, pero vamos a ir”, dijo a Fox News.Su viaje a Laredo —una rueda de prensa en un hotel contiguo al aeropuerto y una breve visita al puente que conecta la ciudad con México— duró menos de tres horas.Laredo es una de las ciudades más seguras de Texas y su índice de homicidios es más bajo que el de la ciudad de Nueva York.