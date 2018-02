México es uno de cuatro Gobiernos extranjeros que ha discutido de forma privada cómo manipular al yerno y asesor del presidente Donald Trump, Jared Kushner, para tomar algún tipo de ventaja, aseguraron fuentes de seguridad al diario The Washington Post.Sin proveer evidencia de las intenciones del Gobierno mexicano, el diario estadounidense aseguró en una nota que las interacciones con México, y otros tres países, son parte de las razones por las que no ha logrado otorgársele credenciales pase de alta seguridad a Kushner."Funcionarios de al menos cuatro países han discutido privadamente las maneras como pueden manipular a Jared Kushner, yerno y asesor senior del presidente, al tomar ventaja de sus complejos arreglos financieros, dificultades financieras y falta de experiencia en política exterior, según funcionarios y ex funcionarios que conocen de reportes de inteligencia del tema", indica el diario."Entre esas naciones que han discutido formas para influenciar a Kushner para tomar ventaja están los Emiratos Árabes Unidos, China, Israel y México, dijeron los funcionarios y ex funcionarios", señala.En su nota publicada en su portal esta tarde, el Post asegura que no tiene certeza si los Gobiernos extranjeros hayan tomado acción a partir de las discusiones; el Canciller Luis Videgaray sostuvo más de una decena de citas de trabajo con Kushner durante el año pasado."Es poco claro si alguno de estos países tomaron acción a partir de esas discusiones, pero los contactos de Kushner con ciertos funcionarios de Gobiernos extranjeros han provocado preocupaciones al interior de la Casa Blanca y son una de las razones por la que le ha sido incapaz de aprobar su examen permanente de seguridad dijeron los funcionarios", dice el Post.De acuerdo con las fuentes de la nota, el propio Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el General H.R. McMaster, habría quedado sorprendido del nivel de los contactos de Kushner con los Gobiernos extranjeros y que incluso algunos ocurrieron sin que los conociera.Desde el inicio de la Administración Trump, medios de comunicación estadounidenses describieron su sorpresa porque el Canciller Videgaray visitara la Casa Blanca directamente sin pasar por el Departamento de Estado, que incluso ha reconocido no estar al tanto de todas sus visitas.

