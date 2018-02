Contempla Trump ejecutar a capos de la droga

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elogió en privado a Singapur, la pequeña ciudad-estado que en algún tiempo fue conocida como la más activa en cuanto a ejecuciones per cápita del mundo.Esto es de acuerdo al portal Axios, que reportó el domingo que el mandatario le ha estado diciendo a sus amigos durante meses que se debería imponer la pena de muerte a los narcotraficantes de Estados Unidos –algo similar a la política que fue aplicada durante décadas por Singapur.Un funcionario de alto rango de la administración, de manera anónima, le comentó a Axios que el presidente también ha admirado las ejecuciones de narcotraficantes en China y Filipinas. “Los están matando”, dijo Trump.Citando a personas que han hablado con el presidente, Axios reportó que el mandatario “usualmente ha dicho de manera apasionada que los narcos son tan malos como los asesinos seriales” y ha agregado que le fascinaría tener una ley que le permita a Estados Unidos ejecutarlos sin excepción.Jonathan Swan, reportero de Axios, comentó hoy que Trump ha “seguido hablando” sobre las ejecuciones en China, Filipinas y Singapur, no sólo con sus personas cercanas sino también con miembros del Congreso y algunos líderes extranjeros. La Casa Blanca no ha respondido a la solicitud que se le hizo para que comentara sobre el tema.Los comentarios de Trump son consistentes con su afición a la política sin restricciones y a su retórica sobre los delitos relacionados con las drogas, desde las instrucciones que ha girado su Departamento de Justicia a los fiscales federales para que apliquen las sanciones más severas posibles, hasta su extraordinario apoyo al presidente Rodrigo Duterte de Filipinas, cuya guerra contra las drogas dejó miles de narcos muertos sin pasar más de un día de comparecencia ante la corte.Sin embargo, esa postura inflexible en la ley y el orden ha generado alertas desde hace tiempo entre los grupos que están a favor de los derechos humanos, especialmente en un momento en que cada vez más países están eliminando la pena de muerte. Activistas señalan que el proceso judicial de Singapur está usualmente cubierto de desinformación y secrecía y está diseñado para inclinar la balanza mayormente hacia su Fiscalía, que tiene un poder ilimitado sobre quién debe morir y quien debe ser salvado.El método ha recibido una dura crítica.En Singapur, las personas que son condenadas a la pena de muerte son ejecutadas utilizando la horca, que Kirsten Han, cofundadora de un grupo que está en contra de la pena de muerte en el sureste de Asia, describió como un detalle escalofriante: “Un nudo corredizo –medido de acuerdo a la estatura del individuo– es colocado sobre la cabeza del prisionero, el nudo se pone detrás del oído derecho para asegurarse que la espina dorsal se rompa por el impacto de la larga caída a través de la trampa colocada en el piso”.Las familias nunca están presentes, sólo los oficiales de la prisión y los médicos. (Kristine Phillips February/ The Washington Post)

