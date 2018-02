Washington— El líder de los demócratas en el Senado, Charles Schumer, retó hoy a los republicanos a aprobar una reforma profunda de las leyes de control de armas que incluya la revisión universal de antecedentes criminales.En coincidencia con la reanudación de sesiones del Congreso, Schumer reconoció el compromiso del presidente Donald Trump de fortalecer la iniciativa de ley de reforma del Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Criminales (NICS), pero sostuvo que debe aprobarse la mayor reforma legal posible."Si todo lo que el Congreso hace en respuesta al ataque en Parkland es aprobar el proyecto de ley para reformar NICS, sería un fracaso absoluto y una claudicación de su deber”, señaló el senador por Nueva York.A raíz de la masacre que costó la vida a 17 personas, entre estudiantes y maestros, Trump propuso elevar la edad mínima de 18 a 21 años, reforzar el sistema de revisión de antecedentes criminales, prohibir la venta de mecanismos para convertir rifles semiautomáticos en ametralladoras, así como entrenar y armar a entre el 10 y el 20 por ciento de los profesores.Sin embargo, hasta el momento no ha habido una reacción ni del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, ni del líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell."Los demócratas creen que, como mínimo, la respuesta del Congreso al ataque de Parkland debe incluir una legislación de verificación universal de antecedentes que tape el hueco de las ventas en shows y en Internet que permiten que las armas caigan en las manos equivocadas”, explicó Schumer.Bajo la ley actual, todo comprador de armas en una armería debe pasar una revisión del FBI de sus antecedentes criminales, pero la ley exime del requisito a las ventas en línea, mercados ambulantes o en general de particular a particular.Schumer expresó su expectativa de que los líderes republicanos aprueben reformas legales efectivas y no sólo las propuestas apoyadas por la Asociación Nacional del Rifle (NRA)."No podemos darnos el lujo de simplemente complacer al NRA, pero que no sirva”, afirmó Schumer.

