Las escuelas y los padres de familia en busca de formas de mitigar el impacto de los tiroteos están invirtiendo en habitaciones blindadas para proteger a los estudiantes, mochilas con placas a prueba de balas y pizarrones que puedan usarse como escudos antibalas, escribió The Wall Street Journal.Expertos en seguridad sostienen que cerrar el acceso a los planteles, una práctica ya muy común, es la respuesta más efectiva a los atacantes como el hombre armado que el 14 de febrero asesinó a 17 personas en una preparatoria de Parkland, Florida. Pero lo anterior no ha detenido la búsqueda de productos que puedan dar protección.“No creo que podamos ser bastante proactivos en lo referente a la seguridad de nuestros hijos”, dijo el comisario del condado Perry, Tennessee, Nick Weems, quien adquirió aditamentos a prueba de balas para las mochilas de sus dos hijos. “Esto solamente es una herramienta más que nosotros podemos usar”.Algunos vendedores de mercancía a prueba de balas aseguran que las ventas habían aumentado desde la masacre en la preparatoria Marjory Stoneman Douglas, sobre todo por los padres en busca de mochilas o aditamentos a prueba de balas.Amanda Curran de Bullet Blocker, un establecimiento ubicado en Massachusetts, dijo que las ventas de las mochilas a prueba de balas, cuyo precio oscila aproximadamente entre 200 y 490 dólares, subieron un 30 por ciento durante la semana posterior a la balacera. “Estamos tratando de ponernos al día con las órdenes”, señaló la semana pasada.Varios expertos en seguridad escolar tienen sus dudas sobre algunos de los artículos de seguridad, diciendo que pueden brindar una idea falsa de seguridad. Sostienen que las mochilas a prueba de balas no cubren todo el cuerpo y que los alumnos pueden resultar heridos al intentar abrirse paso hasta las caras salas blindadas durante los tiroteos.Algunos distritos escolares están construyendo habitaciones blindadas de diversos tamaños, algunas de las cuales funcionan como los centros de comando protegidos para unas cuantas personas mientras que otras tienen cupo para docenas o cientos de menores en edad escolar. Por lo general esas salas cuentan con sistemas de comunicación y monitores de seguridad, sirviendo a menudo también como albergues para el clima extremo y zonas de aprendizaje.En el Distrito Escolar Colonial de Delaware, la secundaria Gunning Bedford tiene 121 pizarrones a prueba de balas que los maestros pueden emplear como escudos contra las balas, mientras que la primaria Pleasantville cuenta con 19.La semana pasada varias instancias escolares de Florida enviaron a los legisladores estatales una solicitud conjunta de 30 millones de dólares para medidas de seguridad, incluyendo 100 guardias adicionales más y la evaluación de aulas con ventanas a prueba de balas.

