Washington— Desde el fundador de AT&T Alexander Graham Bell hasta el creador de Google Sergey Brin, los inmigrantes han sido más proclives que los nativos a abrir sus propios negocios en Estados Unidos.“Los inmigrantes tienen el doble de probabilidades de abrir nuevos negocios”, aseguró Arnobio Morelix, analista de la Fundación Kauffman, que promueve el espíritu emprendedor.Analistas hacen notar que ese espíritu se hace cada vez más necesario en vista de que la cantidad de empresas creadas por estadounidenses nativos está mermando, de un promedio de 524 mil por año entre el 2002 y el 2006, antes de la recesión, hasta las 414 mil del 2015, según el censo nacional.Las restricciones a la inmigración que promueven el gobierno de Donald Trump y sus aliados republicanos alarman a quienes consideran que los inmigrantes son una fuente vital de generación de empleos.“Transmite una fuerte señal negativa al resto del mundo: ‘No vengan a Estados Unidos. No los queremos’”, manifestó John Dearie, presidente del Center for American Entrepreneurship, una agrupación no partidista que apoya la inmigración.“Eso es muy perjudicial”, opinó.En un informe del año pasado, la Fundación Kauffman dijo que en el 2016 casi el 30% de las empresas nuevas de Estados Unidos fueron creadas por inmigrantes de primera generación, comparado con el 13% de 1996.

