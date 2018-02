El expolicía del condado Broward que no entró durante una balacera a la preparatoria de Florida cree haber actuado como debía, porque pensó que los disparos eran en el exterior, no adentro, de un edificio de las instalaciones del plantel, de acuerdo con su abogado y lo publicado por The Washington Post.El exagente, Scot Peterson, era el guardia de seguridad en la preparatoria Marjory Stoneman Douglas cuando un hombre armado abrió fuego ahí en el plantel el 14 de febrero. El proceder de Stevenson ha sido duramente criticado desde la masacre, mientras que el presidente Trump le dijo “cobarde” y el comisario del condado Broward Scott Israel se manifestó “molesto” y “simplemente desanimado” por la reacción de Peterson.El abogado de Peterson, Joseph A. DiRuzzo III, rechazó mediante comunicado emitido el lunes “las críticas sin fundamento a su conducta… y ataques injustificados a su carácter”. En el comunicado Peterson señaló que cuando llegó al edificio escolar donde estaba llevándose a cabo el tiroteo, “oyó disparos pero creyó que se originaban en el exterior de alguno de los edificios situados en los terrenos del plantel”.En vez de entrar corriendo, lo cual por lo general constituye la respuesta policiaca aceptada al afrontar a un hombre armado activo, el abogado de Peterson dijo que el guardia actuó debidamente según su entrenamiento para casos de posible fuego en el exterior buscando refugio e intentando evaluar lo que estaba ocurriendo en la preparatoria de Parkland, Florida. El abogado no explicó el momento cuando el policía se percató de que los disparos procedían del interior del edificio.La versión de Peterson aumenta la incertidumbre que ha rodeado la respuesta policiaca a la balacera perpetrada en la Stoneman Douglas. El 22 de febrero Israel, el alguacil, anunció que suspendió a Peterson tras revisar el video de las cámaras de seguridad donde se apreciaba que el agente se colocó fuera del edificio escolar sin entrar nunca. Después de la suspensión, Peterson pidió su jubilación y abandonó la corporación a la cual ingresó en 1985.El Departamento de Policía de Florida inició indagatorias en torno a la respuesta policiaca ante la masacre a instancias del gobernador Rick Scott, mientras que DiRuzzo señaló tener la esperanza de que dicha investigación “termine limpiando el nombre de Peterson”.

