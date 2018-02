Chicago– Dana Loesch es el nuevo rostro de la National Rifle Association, una asociación desde hace mucho tiempo asociada con hombres blancos de edad avanzada.Con 39 años, es arrojada, fotogénica y habilidosa para hablar en público. Sin embargo no está suavizando el mensaje de la asociación estadounidense que defiende el derecho a tener armas mientras la NRA se vuelve cada vez más una voz activa en la cultura de guerra del país, con opiniones que van de todo, desde migración hasta medios de comunicación.Después del tiroteo en una escuela secundaria de Florida que dejó 17 muertos este mes, estudiantes en su mayoría, Loesch se ha vuelto la principal mensajera de la NRA.La semana pasada estuvo en un foro de CNN donde la cuestionaron padres y estudiantes de la escuela Marjory Stoneman Douglas. Frecuentemente temeraria y combativa, Loesch se moderó, aunque fue abucheada cuando salió del escenario.Charlie Sykes, experimentado presentador de radio crítico de la NRA, dijo que la habilidad de Loesch se está comunicando con una amplia gama de estadounidenses mientras conserva la base ultraconservadora construida por Wayne LaPierre, vicepresidente ejecutivo y director general de la NRA desde 1991.Dana "es capaz de traer la salsa picante sin tener la personalidad" de un hombre blanco enojado, dijo Sykes.Incluso antes de asumir el cargo de vocera de la NRA el año pasado, Loesch ya contaba con una amplia base de seguidores conservadores, cultivados en las redes sociales _tiene 765 mil seguidores en Twitter_ y durante años de apariciones en televisión y radio, incluido en su propio programa de radio, "The Dana Show".Hace unos días, Loesch defendió a los 5 millones de miembros de la NRA, al decir que "no nos veremos engatusados al pensar que somos responsables de una tragedia con la que no tuvimos nada que ver".Y con tono condescendiente, dijo que los medios "adoran los tiroteos masivos" porque "las madres blancas que lloran significan audiencia de oro".

