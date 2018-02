El primer libro de la exprimera dama Michelle Obama posterior a la Casa Blanca será una memoria titulada “Becoming” que se tiene previsto salga a la venta el 13 de noviembre.“Becoming”, descrito el domingo por la editorial Penguin Random House como “extraordinariamente íntimo” en comunicado de prensa, narrará la travesía de Obama desde la zona sur de Chicago hasta el 1600 de la Avenida Pennsylvania.“Escribir ‘Becoming’ ha sido una experiencia profundamente personal”, dijo Obama. “Por primera vez me ha brindado el espacio para reflexionar sinceramente sobre la inesperada trayectoria de mi vida. En este libro, hablo acerca de mis raíces y la forma en que una niña del sur de Chicago encontró su voz y desarrolló la fortaleza que usaría para empoderar a otros. Espero que mi travesía inspire a los lectores a encontrar la valentía para convertirse en quien aspiren ser. No aguanto las ganas de compartir mi historia”.Hace casi un año Penguin Ramdom House anunció un contrato multimillonario con Barack y Michelle Obama para publicar libros, pero se han difundido pocos detalles en torno a los proyectos independientes.Michelle Obama se dio su tiempo para adaptarse de nuevo a la vida privada. Durante una de las primeras entrevistas que dio tras abandonar la Casa Blanca, este mes bromeó con Ellen DeGeneres que no había estado haciendo “gran cosa” y que nada más estaba “pasando el rato”. La exprimera dama dijo que “salió del sótano” para platicar con la reina de los talk-shows.El título y la fecha de publicación del proyecto del expresidente aún no se han dado a conocer.

