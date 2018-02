Empresas de EU abandonan a la NRA

Las repercusiones de un tiroteo masivo en Estados Unidos son trágicamente muy familiares. Tras el shock y la pena, los defensores de las víctimas presionan a los legisladores a que aprueben leyes más estrictas para el control de las armas. La NRA no da su brazo a torcer. Nada cambia en realidad, escribe CNN.Pero otra cosa esta pasando tras el ataque a una preparatoria en Parkland, Florida.Las personas están presionando a las compañías a que rompan relaciones con el poderoso grupo que defiende el derecho a las armas. Los defensores no han puesto en la mira a los fabricantes de armas de fuego, sino a bancos, agencias de autos en renta, aerolíneas, aseguradoras y otras compañías que mantienen vínculos con la NRA.“Estados Unidos está harto de esto”, dijo Shannon Watts, fundadora de Mamás Exigen Acción para un Control Sensato de las Armas en Estados Unidos, un grupo que aboga por una reforma a la ley de control de las armas de fuego.“Esto se siente como si fuera un nivel muy diferente de energía”, según ella agregó.En muchos casos, la presión parece estar funcionando.Delta (DAL) ha cancelado las tarifas con descuento para miembros de la organización. United Airlines (UAL) ya no ofrecerá descuentos en vuelos para la reunión anual de la NRA.Enterprise Holdings, compañía que administra a grupos de autos en renta del Álamo y nacionales, cancelará el acuerdo de descuentos que tiene con la NRA. Así como también Avis Budget Group (CAR), compañía propietaria de Avis and Budget, y de Hertz (HTZ). Similarmente, el gigante de seguros MetLife (MET) cancelará su programa de descuentos para miembros de la NRA.El Primer Banco Nacional de Omaha prometió dejar de otorgar una tarjeta Visa especial de la NRA.La Asociación Nacional del Rifle dio a conocer un comunicado el sábado, diciendo que las compañías “han decidido castigar a los miembros de la NRA en una vergonzosa muestra de cobardía política y cívica”.“Con el tiempo, estas marcas serán reemplazadas por otras que reconozcan que el patriotismo y el compromiso determinado a las libertades constitucionales son las características de un mercado que desea servir al país”, según dijo la NRA.Hasta el momento, las empresas que trabajan con la NRA están poniendo las relaciones con sus clientes en riesgo, dijo William Klepper, profesor del Colegio de Administración de Columbia.“Los consejos y sus directores ejecutivos… están diciendo, ‘Esto es malo para los negocios’”, dijo.Los consumidores están enfocando su atención en empresas que trabajan con la NRA, pero los fabricantes de armas están perdiendo clientes, también.Tras escuchar el llamado de sus clientes, la gigante compañía de inversión y administración BlackRock (BAAPX) les informó a los fabricantes de armas que quiere entender su respuesta al tiroteo.La compañía es el más grande accionista de los fabricantes de armas Sturm Ruger (RGR) y American Outdoor Brands (AOBC). Es el segundo accionista de Vista Outdoor (VSTO), compañía que fabrica productos deportivos y armas de fuego.Sus cuestionamientos les harán saber a los fabricantes de armas que ellos están poniendo atención.Bank of America (BAC) también dijo que cuestionaría a los fabricantes de armas.El banco planea “abordar al limitado número de clientes que tenemos que fabrican armas de asalto para uso no-militar para que entiendan lo que ellos contribuyen a la responsabilidad que todos compartimos”, según dijo en un comunicado.“Hay algunos inversionistas institucionales que van a decir, ‘debe haber un panorama más prometedor’”, dijo Brian Rafn, analista de la industria de las armas de Morgan Dempsey.Las acciones de American Outdoor Brands han caído en un ocho por ciento desde el día después del tiroteo. Vista Outdoor, la cual fabrica armas y municiones, ha decaído en un siete por ciento. Sturm Ruger también registró una ligera baja, mientras el mercado en general se encuentra al alza.Los fabricantes de armas ya estaban sufriendo las consecuencias de las débiles ventas antes de Parkland. Sturm Ruger reportó un declive en los dos dígitos en ventas y ganancias el miércoles, y dijo que había tenido que recortar unos 700 empleos durante el transcurso del año pasado.Para Watts, poner en la mira a las compañías es una manera de presionar a Washington y que se logre un cambio mucho más amplio.“Lo que las compañías hagan impacta la manera en que los legisladores piensan”, dijo. Klepper piensa que los ciudadanos han comenzado a ver a las corporaciones como “respondientes más confiables que el gobierno”.“Cada vez más”, dijo, “Los líderes empresariales se están convirtiendo en la voz de una sociedad de principios”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.