Al surgir más detalles en torno a la masacre perpetrada en la preparatoria de Florida que dejó un saldo de 17 personas muertas, varios de los policías que acudieron al lugar de los hechos comparten su versión sobre el momento cuando arribaron, informó CNN.Este viernes los agentes adscritos al Departamento de Policía de Coral Springs describieron en forma pormenorizada sus experiencias tras los reportes de que el guardia de seguridad de la preparatoria Marjory Stoneman Douglas, quien se hallaba armado, no entró al edificio durante el lapso en que estaba disparando el asesino confeso Nikolas Cruz.El agente Chris Crawford de Coral Springs señaló haberse encontrado patrullando en un centro comercial cercano el 14 de febrero cuando escuchó el reporte del tiroteo.Subió rápidamente a su patrulla y se dirigió a 160 kilómetros (100 millas) por hora a la escuela, con las luces y la sirena encendidas, dijo en rueda de prensa.Al llegar, agarró su rifle y corrió hacia el Edificio 12, donde tuvo lugar la mayor parte de la matanza. Conforme se acercaba, vio a otros policías atendiendo a estudiantes heridos y se les unió, poniendo gaza en las heridas de los alumnos para detener el sangrado, dijo.Una vez que llegaron los paramédicos, el exinfante de Marina corrió al edificio, donde se le sumaron otros elementos de su corporación y oficiales del Departamento de Policía del Condado Broward, agregó.El edificio estaba repleto de orificios de bala, con casquillos repercutidos esparcidos por todas partes. En vez del ruido de alarmas contra incendios y gritos, había silencio. Las víctimas heridas de bala yacían en los pasillos.Aún había estudiantes y maestros escondidos en las aulas y las bodegas, demasiado aterrados para salir, dijo Crawford.En algunos de los salones, alumnos y profesores habían marcado el 911. Pero estaban demasiado asustados para a hablar por temor a llamar la atención del hombre armado. Los operadores oían la respiración y demás indicios de vida.“Tienes que mantenerte callado, está bien. Siempre y cuando pueda oírte respirar”, contó Kathy Liriano de Comunicaciones de la Policía y los Bomberos de Coral Springs haber dicho a una de las personas que llamaron.En el interior del Edificio 12, Crawford empezó a tocar puertas.“Los dos primeros grupos se tranquilizaron con mi llegada”, dijo.“El tercer grupo… yo toqué y les dije ‘soy un policía de Coral Springs’. Me dijeron que no iban a abrir la puerta. Tuve que negociar con ellos… me hicieron deslizar mi credencial por debajo de la puerta. Podía oír que ponían más bancas contra la puerta”, agregó.Crawford señaló que de haber tenido en ese momento un teléfono, hubiera pedido que uno de los estudiantes le marcara por FaceTime, que permite a los usuarios de iPHone hacer llamadas de video.“Pasé mi credencial por debajo de la puerta y empezaron a hacerme preguntas como cuál era mi número… cosas que estaban en la credencial”, indicó.Crawford dijo que eventualmente convenció a los estudiantes para que abrieran la puerta. Los recuerdos de ese día lo atormentan, y desea haber podido haber hecho más.“Cada vez que volteaba, había otro policía lleno de sangre de las víctimas. Fue horrible… yo tengo un hijo de dos años. No quiero que vaya a la escuela”, continuó.Crawford y varios agentes más llevaron aproximadamente a 70 estudiantes a un aula y les dijeron que llamaran a sus padres y les avisaran que estaban a salvo.Luego montó guardia fuera de la puerta mientras esperaba que llegaran los agentes tácticos, dijo.Los elementos de Coral Springs y del Departamento de Policía del Condado Broward difieren sobre lo ocurrido y quién acudió primero.Cuando los agentes de Coral Springs llegaron al plantel, se sorprendieron al tener conocimiento de que ni el guardia de seguridad de la preparatoria ni tres policías del condado habían entrado al edificio, dicen fuentes a CNN.Las fuentes señalaron que están revisándose los videos de las cámaras de seguridad y que las versiones oficiales podrían terminar siendo distintas a lo recordado por los policías que estuvieron en el lugar de los hechos.

