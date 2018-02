Ante las crecientes preguntas en torno a la manera en cómo sus policías respondieron a un tiroteo en una preparatoria, el comisario del condado Broward, Florida, Scott Israel se defendió calificando su proceder de “asombroso liderazgo”.De acuerdo con The New York Times, El alguacil Isarel, demócrata en un cargo de elección popular, dijo que no renunciará debido a la masacre perpetrada en Parkland en la preparatoria Marjory Stoneman Douglas, que dejó un saldo de 17 muertos. La gestión actual de Israel vence en el 2020. El sábado, un legislador estatal republicano pidió que el gobernador Rick Scott, también republicano, destituyera al comisario del puesto.Durante una tensa entrevista en CNN, el domingo Israel señaló que él no debe ser quien rinda cuentas por el guardia armado asignado a la escuela, quien no entró al edificio cuando estaban haciéndose los disparos el 14 de febrero.“Los agentes cometen errores”, dijo el mando policiaco en el programa “State of the Union”. “Los policías comenten errores. Pero si se tiene un desertor eso no es responsabilidad de algún general o del Presidente”. Israel añadió: “el liderazgo de una persona no se mide por un elemento que no vaya”.“Yo le he otorgado un liderazgo asombroso a esta corporación”, indicó.El jueves Israel reveló, citando el video de las cámaras de seguridad del plantel, que el oficial Scot Petterson se había refugiado durante cuatro minutos en el exterior del edificio escolar mientras el presunto hombre armado, Nikolas Cruz, disparaba contra estudiantes y personal de la escuela. Peterson renunció el jueves tras ser objeto de una investigación interna.El comisario reconoció el domingo la probabilidad de que la omisión por parte del agente haya costado vidas.“¿Que si creo que si Scot Peterson hubiera entrado al edificio hubiera habido alguna posibilidad de que hubiera neutralizado al asesino y salvado vidas? Sí, eso creo”, dijo al conductor del programa, Jake Tapper.La falta de acción por parte del agente Peterson no fue la única cuestionada.La corporación dirigida por Israel también está investigando si otros policías que llegaron al lugar de los hechos no entraron de inmediato a la preparatoria. Elementos del Departamento de Policía de Coral Springs, quienes fueron los primeros en acudir en respuesta a la balacera, dijeron a CNN que por lo menos tres agentes del condado Broward se contuvieron durante el operativo. El protocolo policial estándar para responder a un hombre armado activo estipula que los policías deben confrontar lo más pronto posible a los atacantes.El domingo Israel indicó que sus elementos llegaron cuatro minutos después de que Cruz había salido del edificio de primer año donde tuvo lugar la masacre. Tapper señaló que en ese momento los agentes desconocían que Cruz ya se había retirado y que debieron haber procedido como si los disparos continuaran.Israel rechazó las sugerencias de que su corporación había ignorado repetidos indicios de que Cruz constituyera un peligro para la preparatoria, a pesar de que en el transcurso de la última década se hicieron por lo menos 23 llamadas a la policía relacionadas con Cruz. La corporación del condado está investigado cómo se manejaron dos de dichas llamadas, habiendo restringido las actividades de dos agentes que acudieron en respuesta a los reportes.