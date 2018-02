Olvidan puestos de control fronterizo

Laredo, Texas— Mientras los vehículos se forman en un puesto de control de la Patrulla Fronteriza a media hora en automóvil al norte de la frontera entre Estados Unidos con México, los agentes fronterizos tienen alrededor de 10 segundos para revisar a cada conductor y decidir a quiénes detendrán para una inspección adicional.Es una situación que se ha visto constantemente desafiada por los traficantes y que ha tenido en algunas ocasiones consecuencias letales.En julio del año pasado, 10 migrantes murieron luego de que un camión repleto de gente logrará pasar a través de un puesto de control en Laredo, Texas y fuera encontrado dos horas más tarde en el estacionamiento de un Walmart en la ciudad de San Antonio.La Patrulla Fronteriza considera que sus 34 puestos de control permanentes a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos son una fase crucial en su estrategia para frenar el tráfico de migrantes.Los puestos de control dentro del país pueden estar hasta a 161 kilómetros (100 millas) de distancia de la frontera, además de los puertos de entrada donde la gente enfrenta una inspección al momento de ingresar a la nación.Sin embargo, los agentes que trabajan en el puesto de control de Laredo dijeron que no cuentan con el personal suficiente y que a veces se ven abrumados por el tráfico.Y aunque los altos funcionarios de la Patrulla Fronteriza indicaron que el muro en la frontera propuesto por el presidente Donald Trump ayudaría a disminuir el número de casos de tráfico ilegal, algunos críticos no creen que un muro pueda reducir la inmigración no autorizada y señalaron que está quitando dinero y atención a los puestos de control y a otras necesidades cruciales en la frontera.La última propuesta presupuestaria del gobierno del presidente Trump incluye mil 600 millones de dólares para comenzar a construir el muro, que estiman costará unos 18 mil millones de dólares. El proyecto de presupuesto también pide más fondos para contratar agentes fronterizos y destina 33 millones de dólares para construir una nueva estación de la Patrulla Fronteriza en Freer, Texas, al noreste de Laredo. Pero no aborda directamente otras necesidades en los puestos de control y eliminar del todo el gasto en infraestructura táctica, como las carreteras utilizadas por los agentes y el reemplazamiento de la valla.De ser aprobada, la propuesta también pondría fin al financiamiento para los operativos dirigidos a buscar y destruir túneles construidos por narcotraficantes.

