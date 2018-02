Mac Beggs ganó por segundo año consecutivo el campeonato estatal femenil de lucha libre en Texas con una victoria que, nuevamente, fue recibida con una mezcla de vítores y abucheos debido a que Beggs es un atleta transgénero, escribe Washington Post.Hace unos años Beggs, de 18 años y que estudia tercer grado en la preparatoria Trinity de Euless, Texas, inició la transición de mujer a hombre y ha estado tomando inyecciones de dosis bajas de testosterona pero compite en la categoría femenil debido a la decisión que la Liga Deportiva Estudiantil (UIL, por sus siglas en inglés) tomó tras el revuelo y la demanda registrados el año pasado. Debido a que un médico le aplica la testosterona, la UIL no la considera sustancia prohibida.Si bien Beggs ha manifestado preferir competir en la categoría varonil, la UIL estipula que los atletas compitan contra el género que se mencione en su acta de nacimiento. Beggs ha tenido foja de 36-0 el presenta año, luchando en la categoría de 49 kilogramos (110 libras).Cuando ganó el título estatal el sábado, los vítores superaron a los abucheos, aunque Beggs no permite que la reacción lo afecte. “He entrenado demasiado para que me hagan sentir mal los que me aborrecen”, dijo al Star-Telegram después de la competencia regional.Ya con su segundo campeonato en mano, Beggs dijo al Dallas Morning News que una universidad no perteneciente a la División I, misma que no identificó, la había ofrecido una beca.Beggs dijo al Morning News que pronto se someterá a una cirugía de “arriba” y que después sería la de “abajo”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.