Los abogados del presidente Donald Trump están contemplando medios para que atestigüe ante el asesor especial Robert Mueller, siempre y cuando las preguntas tengan una esfera limitada y no se ponga a prueba la memoria del mandatario de manera que constituya una posible trampa para que incurra en falso testimonio, dijo una persona familiarizada con las consideraciones del equipo legal, escribió The Wall Street Journal.El equipo legal está sopesando opciones entre las cuales está entregar por escrito las respuestas a las preguntas de Mueller y que el presidente brinde un testimonio verbal limitado, señaló otra persona familiarizada con el tema.Mueller está investigando si el equipo de campaña de Trump se coludió con Rusia durante las elecciones del 2016 y si el presidente obstruyó la justicia al despedir al exdirector del FBI James Domey, quien inició las indagatorias sobre Rusia.El mandatario niega que su equipo de campaña se haya coludido con Moscú y que él haya obstruido la justicia; Rusia asegura no haber interferido en la campaña.Los abogados de Trump tienen opiniones encontradas respecto a si el presidente debe atestiguar y bajo cuáles condiciones.El domingo un miembro del equipo legal señaló que el testimonio de Trump sentaría mal precedente para los futuros mandatarios, minando su autoridad.Dicha persona cuestionó asimismo la necesidad del interrogatorio dada toda la información que la Casa Blanca ha compartido con Mueller.Si el equipo legal de Trump ofrece un interrogatorio en condiciones específicas, se desconoce si el equipo de Mueller las aceptaría; la asesoría general rehusó hacer comentarios.“Entre más pronto permitan que el presidente esté disponible para responder al interrogatorio, más pronto podría Bob Mueller llegar a la meta y terminar esto”, opinó Robert Ray, quien fungió como asesor independiente durante la investigación sobre Whitewater en la que se examinó la conducta del expresidente Bill Clinton.Las negociaciones podrían venirse abajo en caso de que Mueller insista en condiciones que a Trump le parezcan inaceptables, mientras que los abogados del presidente se encuentran preparados para lanzar en los juzgados una ofensiva con el propósito de evitar que rinda testimonio, dijeron personas familiarizadas con el tema.A fin de evitar una prolongada lucha en los tribunales, probablemente Mueller prefiera llegar a un convenio sobre la esfera del interrogatorio, dijo Guy Lewis, un exfiscal federal en Florida que ha trabajado con Mueller.El hecho de que Trump termine hablando con Mueller es una de las numerosas preguntas que persisten en torno a la investigación sobre Rusia, la cual desde el principio ha ensombrecido su presidencia.Los abogados de Trump han estudiado un fallo federal de los años 90 en el cual podrían basarse para posponer o limitar el ámbito del interrogatorio, o quizá evitarlo por completo.En 1997, un tribunal federal de apelaciones determinó que los presidentes y sus colaboradores más cercanos pueden disfrutar de protecciones para no dar a conocer información en torno a cómo tomaron decisiones o sus acciones oficiales.Expertos legales consideran que los abogados de Trump pueden aprovechar dicho caso para negociar las pláticas con Mueller.

