El Comité de Inteligencia de la Cámara baja reveló una versión del memorando del Partido Demócrata que refuta las acusaciones de los republicanos sobre supuestos abusos por parte del FBI para vigilar a un exasesor de campaña de Trump, de acuerdo con lo publicado por The New York Times.El memorando republicano acusó al FBI y al Departamento de Justicia de haber obtenido una orden de vigilancia contra Carter Page, ex colaborador de campaña de Trump, basados en información financiada por demócratas y proveniente de Christopher Steele, un ex espía británico que escribió un drossier afirmando vínculos entre el Presidente y Rusia.En su texto, la bancada demócrata afirma que la información presentada por los republicanos fue "elegida" y carece de importante contexto y sostienen que el FBI sí revelo a la Corte que hizo uso de información que se recabó a través de medios motivados políticamente -como es el caso de Steele-, corrigiendo así errores y omisiones contenidos en el texto republicano."Los agentes del FBI y el Departamento de Justicia no "abusaron" de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), omitieron información ni alteraron esta herramienta vital para espiar la campaña de Trump", indica el memorando."De hecho, el DOJ y el FBI habrían sido negligentes en su deber de proteger al país si no hubiesen buscado una orden FISA y varias renovaciones para llevar a cabo una vigilancia temporal contra Carter Page, alquilen que fue calificado por el FBI como un agente del Gobierno ruso.El texto asegura que el DOJ cumplió con el rigor de transparencia y la base probatoria necesaria para cumplir con el requisito de causa probable de FISA al demostrar evidencia de injerencia rusa en los comicios de EU, vínculos con enlaces rusos y los antecedentes de Page con la inteligencia rusa de 2016.El 10 de febrero, Trump bloqueó la publicación del memorando demócrata por ser "muy político y largo", además de ser "fuertemente editado" antes de su publicación."¡Díganles que lo rehagan y lo reenvíen en forma adecuada!", agregó el presidente vía Twitter.

