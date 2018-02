Entre los reclamos por las “atrocidades” cometidas por los “medios deshonestos”, durante el discurso que dio el viernes en el Congreso Conservador de Acción Política el presidente Trump recordó los viejos días, escribió The Washington Post.“Además me trataban muy bien antes de que contendiera por la Presidencia”, dijo Trump refiriéndose a la prensa. “Yo tenía la publicidad más grandiosa. Un amigo me dijo, ‘eras el rey para conseguir publicidad grandiosa. ¿Qué pasó?’. Yo le dije, ‘bueno, yo tengo muchos puntos de vista a los que se oponen por muchas malas razones”.Trump nunca ha parecido comprender la razón de que desear y terminar ocupando el puesto más alto del país debe acarrear mayor escrutinio que conducir “The Apprendice” o construir torres y campos de golf.“Cuando gané, dije, ‘lo bueno es que ahora voy a tener cobertura buena’, dije el año pasado a la AP. “Y se puso peor… Así que eso fue algo que me sorprendió un poco. Pensé que la cobertura mediática sería mejor y, de hecho, en mi opinión, se puso peor”.Los recuerdos de una cobertura más cordial no fueron los únicos en la nostálgica exposición de Trump durante el evento. Gran parte de los 75 minutos que estuvo al micrófono fueron reminiscencias de la época previa a la Presidencia, cuando la fama no tenía el peso de las responsabilidades en la Oficina Oval.Según Trump, entró a la política por demanda popular, sólo para toparse con un escepticismo totalmente injusto en cuanto ofreció sus servicios.En abril, como parte de una gira en los medios por cumplir 100 días en el cargo, Trump confesó a un reportero de Reuters que ser presidente era más difícil de lo que había esperado y que extrañaba su vida anterior.“Me encanta mi vida previa”, dijo Trump. “Hacía muchas cosas. Esto es más trabajo que en mi vida previa”.Durante el discurso que dio el viernes en el Congreso Conservador de Acción Política Trump indicó aún sentirse así.

