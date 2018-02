Exasesor de Trump se declara culpable

Washington— Un excolaborador de la campaña presidencial de Donald Trump se declaró culpable ayer de los cargos federales de conspiración y mentir a las autoridades, convirtiéndose así en testigo cooperador de la pesquisa del fiscal especial sobre la injerencia rusa en las elecciones.La declaración de Rick Gates reveló que ayudará en la pesquisa encabezada por Robert Mueller en “todo asunto” mientras los fiscales siguen investigando la campaña de 2016, la interferencia de Rusia y a Paul Manafort, socio de negocios de Gates de muchos años y exdirector de la campaña de Trump.Con su cooperación, Gates le da a Mueller un testigo dispuesto a proporcionar información sobre sus finanzas y su trabajo de consultoría política en Ucrania, y también alguien con acceso a los niveles más altos de la campaña presidencial de Trump del 2016.Gates, de 45 años, formuló la declaración en un tribunal federal en Washington. Aceptó los cargos que lo acusaban de conspirar contra el gobierno estadounidense relacionados con fraude y cabildeo extranjero no registrado, así como de mentir a las autoridades federales en un interrogatorio reciente.La declaración de culpabilidad se dio un día después de que un jurado investigador federal en Virginia devolviera un encausamiento de 32 cargos contra Gates y Manafort, donde se les acusaba de evasión impositiva y fraude bancario. Gates es el quinto demandado en declararse culpable en la pesquisa de Mueller.“Tenía la esperanza de que mi colega de negocios tuviera la fortaleza para continuar con la batalla para demostrar nuestra inocencia. Por motivos que aún están por develarse optó por hacerlo de otra forma”, dijo Manafort. “Esto no cambia mi compromiso para defenderme contra los cargos falsos contenidos en las acusaciones en mi contra”.Bajo los términos de la declaración de culpabilidad, se calcula que Gates estará entre 57 y 71 meses tras las rejas. Los fiscales podrían buscar reducir la sentencia según su cooperación.Gates es la quinta persona –por lo que se sabe públicamente– que se declara culpable en la investigación sobre presunta colusión entre la campaña de Trump y el Kremlin antes de los comicios de 2016.Los cargos a los que Gates se declara culpable no involucran ninguna conducta relacionada con la campaña de Trump. En gran parte se relacionan con la conspiración de cabildeo no registrado, lavado de dinero y fraude.Gates trabajaba en la campaña de Trump cuando Manafort, Trump Jr. y Jared Kushner se reunieron con un equipo de rusos en la Torre Trump en junio de 2016.También estaba en los altos rangos de la campaña cuando el entonces senador Jeff Sessions llevó a cabo un par de reuniones secretas con el embajador ruso en Estados Unidos, Serguei Kislyak.Durante unos meses en 2016, Gates fue indispensable para Trump, al liderar el esfuerzo para ayudar al aspirante a ganar la nominación republicana y volar de estado a estado para asegurar los delegados republicanos en un esfuerzo que duró hasta la Convención Nacional Republicana en Cleveland.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.