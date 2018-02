'Sé que va a explotar', dijo conocida de Nikolas Cruz al FBI

Una mujer que conocía al adolescente acusado de matar a 17 personas la semana pasada en una preparatoria de Florida, le comentó al FBI el mes pasado que Nikolas Cruz tenía en su poder un arsenal de armas y municiones, y que “se encontraba preocupada de que pudiera “ir a la escuela y provocar un tiroteo”.“Yo sé que él está a punto de explotar”, dijo la mujer en una llamada que hizo el 5 de enero a la línea telefónica para proporcionar pistas del FBI, de acuerdo a la transcripción de la grabación que fue obtenida por The New York Times.David L. Bowdich, subdirector del FBI en funciones, le informó este viernes a congresistas acerca de la llamada y reconoció que el FBI falló en investigar la pista que le proporcionaron, de acuerdo a un oficial federal. Los detalles de la llamada fueron reportadas primero por The Wall Street Journal, el viernes.La denuncia ocurrió más de un mes antes de la masacre que ocurrió el 14 de febrero en Marjory Stoneman Douglas High School situada en Parkland, Fla.Se trató de una advertencia que fue claramente ignorada por las autoridades, respecto a que Cruz, quien tenía un largo historial de comportamiento problemático, representaba una peligrosa amenaza para los demás.Durante el transcurso de la llamada, que duró más de 13 minutos, la persona que hizo el reporte, le advirtió al FBI que Cruz se encontraba a la deriva desde la muerte de su madre, la cual ocurrió en noviembre.También le proporcionó a la agencia las cuentas de Instagram de Cruz, y aseguró que publicaba fotos de animales cercenados y las armas que había acumulado.La persona, cuyo nombre fue anotado en la transcripción, comentó que Cruz había usado el dinero de un seguro de vida después de la muerte de su madre, para comprar las armas.“Si ustedes ven sus cuentas de Instagram, verán todas las armas”, dijo la mujer.Antes de telefonear al FBI, la mujer llamó a las autoridades de Parkland, ya que estaba preocupada de que Cruz pudiera suicidarse. Sin embargo, no obtuvo respuesta de ellas y empezó a alarmarse más cuando Cruz comentó en línea que “quería matar gente”.La Oficina del Sheriff del Condado Broward, que funciona como la estación de policía de Parkland, recibió una llamada en noviembre de una persona que tenía la misma inquietud acerca de Cruz: “que estaba coleccionando armas y navajas, que podría suicidarse o que podía provocar una balacera en la escuela”.La persona que llamó se encontraba en Massachusetts, según dio a conocer la oficina del sheriff a través de un resumen de la grabación que fue publicada el jueves.Dos ayudantes del sheriff han sido asignados a tareas restringidas mientras esa dependencia investiga cómo es que dos llamadas acerca de Cruz — una realizada en noviembre y la otra anterior, en el 2016 — fueron mal manejadas.

