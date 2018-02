Customer feedback has caused us to review our relationship with the NRA. As a result, First National Bank of Omaha will not renew its contract with the National Rifle Association to issue the NRA Visa Card.



Varias empresas importantes de Estados Unidos, como Enterprise Holdings, First National Bank of Omaha, Symantec, Hertz and Avis, dieron por terminado su acuerdo para compartir sus marcas con la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) mientras que el movimiento #BoycottNRA cobra impulso en las redes sociales.Enterprise –la empresa matriz de las marcas Enterprise, Alamo y National, que se dedican a la renta de autos– cortaron sus vínculos comerciales ayer, al descontinuar un acuerdo que ofrecía descuentos a los miembros de NRA.First National Bank of Omaha, uno de los bancos privados más grandes del país, también anunció que dio por terminado un trato relacionado con una tarjeta de crédito con la NRA. El banco había emitido anuncios describiéndola como “La Tarjeta de Crédito Oficial de la NRA”, de acuerdo al periódico Omaha World Herald, la tarjeta Visa ofrecía un reembolso del 5 por ciento en la adquisición de gasolina y artículos deportivos y un bono de 40 dólares.Hoy, Symantec anunció a través de un abrupto comunicado en Twitter que también había dado por terminado su programa de descuentos con la organización que está a favor del derecho a tener armas.La empresa, que proporciona soluciones de ciberseguridad a nivel mundial, le ofrecía descuentos en anti-virus y protecciones contra malware, reduciendo sus precios en su paquete Premium de 110 a 48 dólares a los miembros de la NRA.Hertz, otra empresa que se dedica a la renta de autos, pronto adoptó esa medida.Por otra parte, la empresa aseguradora Chubb Limited dijo este viernes que dejará de cubrir la póliza “NRA Carry Guard”, que fue comercializada a miembros de esa organización que enfrentan demandas legales o civiles, después de balear a alguna persona.Un portavoz de Chubb le comentó a Reuters que la empresa le informó a la NRA su decisión hace tres meses, esa póliza había enfrentado la crítica de grupos que están a favor del control de armas que la nombraron como “El seguro de homicidios”.Las decisiones fueron tomadas cuando los nombres de las empresas que tenían algún vínculo con la NRA empezaron a circular ampliamente en el Internet y en las redes sociales bajo el hashtag #BoycottNRA, después del letal ataque ocurrido el Día de San Valentín en la preparatoria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida.El atacante, armado con un rifle AR-15, mató a 17 personas e hirió a por lo menos 14, generando llamadas angustiosas de estudiantes y familias para que se prohibieran las armas de asalto.La masacre generó una renovada atención en la NRA, que ha sido conocida durante años por bloquear medidas para el control de las armas a través de realizar millones de dólares de contribuciones a las campañas políticas y de ejercer presión a través de su enorme base de miembros.Las empresas estadounidenses han tomado cada vez más conciencia política y en los últimos años han participado en boicots en contra de los Estados respecto a los derechos LGBT.Sin embargo, la NRA es una membresía que está bien financiada y está enfocada en una sola causa –las armas– y es improbable que se conmueva por las acciones de empresas con las que tiene unos nexos poco definidos y periféricos.Al igual que muchas otras organizaciones, la NRA se ha beneficiado con acuerdos con empresas diseñados para hacer que una membresía sea más atractiva.La página “Beneficios para los miembros de la NRA”, ofrece ahorros con una tarjeta de crédito, audífonos, renta de autos, viajes, compra de autos y medicamentos de prescripción.Por ejemplo, FedEx, les otorga a los miembros de NRA Business Alliance hasta un 26 por ciento de descuento en gastos de envío.FedEx no ha dicho nada públicamente acerca de su relación con la NRA en los últimos días, al ser contactado alrededor de las 4:30 tiempo del Este de este viernes, el portavoz de la empresa dijo que no tenía ninguna información qué proporcionar.Wayne LaPierre, director ejecutivo de la Asociación Nacional del Rifle, pronunció un discurso el 22 de febrero en la Conferencia de Acción Política Conservadora, después del tiroteo en Florida.Hashtags urgiendo boicots de empresas específicas involucradas en esos acuerdos, han surgido en las redes sociales en los últimos días. Las personas han empezado a publicar comentarios en las plataformas de las redes sociales de muchas empresas y las están conminando a tomar acción.Al parecer, el banco de Omaha ha sido el primero en responder públicamente.“Los comentarios de nuestros clientes han provocado que revisemos nuestra relación con la NRA”, dijo el banco a través de un comunicado publicado en Twitter.“Como resultado de eso, First National Bank of Omaha no renovará su contrato con la Asociación Nacional del Rifle para emitir la tarjeta NRA Visa”.Enterprise le siguió horas después de este jueves. “Nuestras tres marcas ya no otorgarán el descuento a miembros de la NRA”, dice el tweet de la cuenta Enterprise Rent-A-Car.Este viernes por la mañana, Symantec hizo un anuncio similar.Luego, le siguió Hertz. Este viernes por la tarde, Alice Pereira, portavoz de Avis Budget Group –la empresa que agrupa las marcas Avis, Budget y Zipcar– confirmó que ya no les otorgará descuentos a los miembros de la NRA a partir del 26 de marzo.Movers North American Van Lines y Allied Van Lines también distanciaron sus empresas de la NRA.Un activista enlistó más de una docena de marcas que han cortado relaciones con la NRA:MetLife, Symantec, BestWestern, Wyndham, Alamo, NationalPro, Enterprise, FNBOmaha, Hertz, Budget, Avis, NortonOnline, NorthAmericanVL, SimpliSafe, ChubbNA.La NRA no ha hecho comentarios sobre esos anuncios.Sin embargo, World Herald citó a Rod Moeller, director de Asuntos Gubernamentales de la Asociación de Dueños de Armas de Nebraska, quien dijo que el grupo “está considerando seriamente mover sus cuentas a un banco que no se doblegue ante la presión política”.En los últimos años, los boicots se han convertido cada vez más en una herramienta política efectiva. Indiana recibió un fuerte golpe por una amenaza de boicot en el 2015, cuando el gobernador republicano Mike Pence firmó una legislación que permitía que los negocios y personas ejercieran la discriminación en base a la orientación sexual.La legislatura de Indiana y Pence revirtieron la medida en un lapso de dos semanas.En el 2016, Carolina del Norte fue el objeto de un boicot comercial después que promulgó “La ley del baño” que requiere que las personas transgénero usen el baño en base al género que tenían al nacer.Después que la NCAA canceló torneos en el Estado y PayPal decidió que no construiría unas nuevas instalaciones en el Estado, la legislación fue revocada parcialmente.La NRA tiene 5 millones de miembros y aliados corporativos en la industria de las armas que le aportan a la organización decenas de millones de dólares al año.El grupo destina recursos masivos para luchar contra las regulaciones de las armas amparándose en la Segunda Enmienda de la Constitución, que otorga el derecho a usarlas. 